Шайбы Евгения Свечникова и Наместникова помогли «Детройту» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
ТАСС, 29 марта. «Детройт» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 29 марта. «Детройт» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников (11-я минута), Майкл Расмуссен (43), Филип Гронек (59) и Владислав Наместников (59). У проигравших отличился Джек Рославик (39). Свечников набрал свое пятое очко в текущем сезоне НХЛ, на его счету три гола и две результативные передачи. На счету Наместникова 11 (6+5) очков.
В турнирной таблице Центрального дивизиона «Детройт» занимает последнее, восьмое место, набрав 28 очков в 36 матчах, «Коламбус» с 34 очками после 36 игр идет шестым.
«Детройт» в следующем матче в гостях сыграет с «Флоридой», «Коламбус» на выезде встретится с «Тампой». Оба матча пройдут 31 марта.