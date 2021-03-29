Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас Старз
Флорида Пантерз
13
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
01
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
28.03
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
41
Хоккей. НХЛ
28.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
54
Хоккей. КХЛ
28.03
Металлург Мг
Авангард
15
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
01:02 (мск), источник: ТАСС

Шайбы Евгения Свечникова и Наместникова помогли «Детройту» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

ТАСС, 29 марта. «Детройт» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников (11-я минута), Майкл Расмуссен (43), Филип Гронек (59) и Владислав Наместников (59). У проигравших отличился Джек Рославик (39). Свечников набрал свое пятое очко в текущем сезоне НХЛ, на его счету три гола и две результативные передачи. На счету Наместникова 11 (6+5) очков.

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Детройт» занимает последнее, восьмое место, набрав 28 очков в 36 матчах, «Коламбус» с 34 очками после 36 игр идет шестым.

«Детройт» в следующем матче в гостях сыграет с «Флоридой», «Коламбус» на выезде встретится с «Тампой». Оба матча пройдут 31 марта.

Детройт Ред Уингз
4:1
1:0, 0:1, 3:0
Коламбус Блю Джэкетс
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Словенский портрет: как осечки соперников вывели Россию в лидеры
Хвича не спас Грузию в игре с Испанией, датчане забили 8 голов
Сборная России опустилась на 3-е место в группе молодежного Евро
Поветкин обратился к фанатам после поражения от Уайта нокаутом
Украинцы не смогли обыграть финнов в матче квалификации ЧМ-2022
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Рейнджерс»
«Авангард» стал третьим полуфиналистом плей-офф КХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь