Шайбы Евгения Свечникова и Наместникова помогли «Детройту» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Свечников (11-я минута), Майкл Расмуссен (43), Филип Гронек (59) и Владислав Наместников (59). У проигравших отличился Джек Рославик (39). Свечников набрал свое пятое очко в текущем сезоне НХЛ, на его счету три гола и две результативные передачи. На счету Наместникова 11 (6+5) очков.