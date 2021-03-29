«Даллас» проиграл «Флориде» в матче НХЛ. Гурьянов подрался со Стиллманом

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо (6-я и 14-я минуты), Энтони Дюклер (7) и Оуэн Типпетт (59). У проигравших отличился Джейсон Робертсон (5).

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Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился, в третьем периоде он подрался с защитником «Флориды» Райли Стиллманом. Во втором периоде тяжелую травму получил один из ведущих защитников «Флориды» Аарон Экблад, он покинул площадку на носилках.

Официальный сайт НХЛ

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 31 очко в 32 играх. «Флорида» идет третьей с 48 очками в 35 матчах.

В следующем матче «Даллас» 31 марта в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Флорида» в этот же день примет «Детройт».