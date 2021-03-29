Проклятие русской звезды в США. Тарасенко вколотил гол, помог забить партнеру, но проиграл неудачникам из Анахайма

Я могу вам рассказать много стандартного, но самое главное — мы уверены в себе. Мы смогли вернуться в игру против лучшей команды Запада. Не буду врать, они играют хорошо, и это очень много значит для нас, даже если мы не выиграли. Приятно забивать после долгого перерыва. Лучше забивать в победных матчах, поэтому я не хочу слишком много говорить об этом голе. Когда вы забиваете, а команда побеждает — это другие эмоции. Владимир Тарасенко

Так Владимир Тарасенко рассказывал о своем первом голе в этом сезоне. Русская звезда «Сент-Луиса» в конце лета 2020-го пережил операцию на плече, затем много месяцев восстанавливался, но уже в третьей игре после возвращения в строй отметился заброшенной шайбой. В тот момент Тарасенко не мог и предположить, что его голы и очки станут настоящим проклятием для «Блюз». До ночи с воскресенья на понедельник, когда команда из штата Миссури играла с «Анахаймом», воспитанник новосибирского хоккея, набирал результативные баллы в четырех встречах. Все их «музыканты» проиграли:

9 марта. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (Тарасенко — 1 ассист)

13 марта. «Сент-Луис» — «Вегас» — 4:5 ОТ (Тарасенко — 1 гол, 1 ассист)

14 марта. «Сент-Луис» — «Вегас» — 1:5 (Тарасенко — 1 ассист)

23 марта. «Вегас» — «Сент-Луис» — 5:1 (Тарасенко — 1 ассист).

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Да, в трех из четырех матчей «Сент-Луис» рубился с лучшей командой своего дивизиона, но теперь серия продолжилась и в игре с обитающим на дне «Анахаймом». На 3-й минуте Тарасенко хитанул в чужой зоне, поймал шайбу рукой после обреза «Дакс» и отдал голевую передачу на пятак. Райан О’Райли сначала не понимал, стоит ли ему радоваться, но когда судья все-таки отыскал хоккейный снаряд в сетке, принял поздравления от партнеров.

Официальный сайт НХЛ

А на 16-й минуте Владимир исполнил фирменный номер, вколошматив шайбы в ворота из правого круга вбрасывания в тот момент, когда его команда играла в большинстве. Красотища!

Официальный сайт НХЛ

Дальше началось необъяснимое. Во втором периоде «Сент-Луис» перебросал соперника со счетом 15−6, но умудрился пропустить от Кэма Фаулера. В начала третьего Джордан Кайру завалился на чужой синей линии и со спины наблюдал, как Адам Хенрик раздевает его партнера Роберта Бортуццо и сравнивает счет. В овертайме же «уткам» хватило одной попытки, чтобы вырвать победу — Джош Мэнсон исполнил все очень элегантно. Ну что это, если не проклятие?

Официальный сайт НХЛ

«Сент-Луис» продолжает цепляться за место в кубковой четверке Западного дивизиона, но чтобы его в итоге сохранить, команде нужно срочно научиться преобразовывать голы и пасы Тарасенко в набранные очки.