Русский гигант колотит в Америке всех подряд. Теперь 107-килограммовый Задоров уложил на лед вратаря-ветерана Ринне
Правда, «Чикаго» это совсем не помогло.
Правда, «Чикаго» это совсем не помогло.
Вот так радовался приходу в «Чикаго» русского защитника Никиты Задорова главный тренер Джереми Коллитон:
К нам пришел Никита Задоров. Это немного другое измерение — он играет в силовой манере, здорово катается. Мы считаем, что он может придать нашему коллективу изюминку. У нас есть молодые ребята, хорошо обращающиеся с шайбой, которые могут извлечь пользу из более силового партнера и играть эффективнее в обороне. У нас много молодых ребят, и мы посмотрим, как они себя проявят. Но, безусловно, мы дадим им шансы, если они покажут, что готовы к ним. Посмотрим, как все получится.
Вот так позицию коуча поддерживал отыгравший 1100+ матчей в лучшей лиге мира канадский защитник «Блэкхокс» Данкан Кит:
Он — большой парень, и уже одно это его солидное оружие. Когда Большой Зи на льду, его невозможно не заметить. Я помню это по нашим матчам с «Колорадо», и я определенно вижу это теперь. Он добавил тот самый силовой элемент, которого, откровенно говоря, команде давно не хватало.
Вот так скромно свое умение проводить силовые приемы оценивал сам россиянин:
За то, что я буду в топ-3 или топ-5 по этому показателю, мне не дадут лишних миллионов. Да, силовая игра — это то, что мне особенно нравится. Считаю, это моя роль — заводить партнеров, добавлять им энергии. Однако речь не только о хитах. Я должен пресекать входы в зону, помогать команде в игре у бортов, грамотно оттеснять соперников с пятачка… Чем лучше у меня это получается, тем проще остальным.
А как сейчас выглядит рейтинг самых хитующих игроков нынешней регулярки Национальной хоккейной лиги? Задоров идет в нем седьмым, имеет реальные перспективы забраться в топ-5 и опережает ближайшего преследователя из своей команды на 36 хитов.
Если сократить все вышенаписанное до одного предложения, то получится
А в воскресенье Никита ярко доказал, что авторитетов на льду для него не существует. Во втором периоде встречи с «Нэшвиллом» он рванул в чужую зону, устремился за ворота, где принял шайбу вратарь Пекка Ринне, и недолго думая уложил 38-летнего голкипера на лед. Судьи ничего запретного в действиях Задорова не увидели и оставили силовой на обладателе «Везина Трофи» — 2018 без внимания.
К сожалению для Задорова и его команды вечер закончился невесело: «Нэшвилл» выиграл, а Никита не просто присутствовал на площадке во время победного гола, но и не смог накрыть Райана Джохансена, начавшего красивую результативную комбинацию. 3:2 — и «Предаторз» выбивают «Блэкхокс» из кубковой четверки.
Артём Гаев