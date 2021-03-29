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09:23 (мск), источник: Sport24

Русский гигант колотит в Америке всех подряд. Теперь 107-килограммовый Задоров уложил на лед вратаря-ветерана Ринне

Правда, «Чикаго» это совсем не помогло.

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Источник: AP 2020

Вот так радовался приходу в «Чикаго» русского защитника Никиты Задорова главный тренер Джереми Коллитон:

К нам пришел Никита Задоров. Это немного другое измерение — он играет в силовой манере, здорово катается. Мы считаем, что он может придать нашему коллективу изюминку. У нас есть молодые ребята, хорошо обращающиеся с шайбой, которые могут извлечь пользу из более силового партнера и играть эффективнее в обороне. У нас много молодых ребят, и мы посмотрим, как они себя проявят. Но, безусловно, мы дадим им шансы, если они покажут, что готовы к ним. Посмотрим, как все получится.
Джереми Коллитон
главный тренер «Чикаго»

Вот так позицию коуча поддерживал отыгравший 1100+ матчей в лучшей лиге мира канадский защитник «Блэкхокс» Данкан Кит:

Он — большой парень, и уже одно это его солидное оружие. Когда Большой Зи на льду, его невозможно не заметить. Я помню это по нашим матчам с «Колорадо», и я определенно вижу это теперь. Он добавил тот самый силовой элемент, которого, откровенно говоря, команде давно не хватало.
Данкан Кит
защитник «Чикаго»

Вот так скромно свое умение проводить силовые приемы оценивал сам россиянин:

За то, что я буду в топ-3 или топ-5 по этому показателю, мне не дадут лишних миллионов. Да, силовая игра — это то, что мне особенно нравится. Считаю, это моя роль — заводить партнеров, добавлять им энергии. Однако речь не только о хитах. Я должен пресекать входы в зону, помогать команде в игре у бортов, грамотно оттеснять соперников с пятачка… Чем лучше у меня это получается, тем проще остальным.
Никита Задоров
защитник «Чикаго»

А как сейчас выглядит рейтинг самых хитующих игроков нынешней регулярки Национальной хоккейной лиги? Задоров идет в нем седьмым, имеет реальные перспективы забраться в топ-5 и опережает ближайшего преследователя из своей команды на 36 хитов.

Если сократить все вышенаписанное до одного предложения, то получится что-то вроде «Задоров любит и умеет бить людей». На прошедшей неделе мы убедились в этом в игре «Чикаго» — «Флорида», когда Никита не пощадил ветерана «Пантерз» Патрика Хернквиста. Бум!

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А в воскресенье Никита ярко доказал, что авторитетов на льду для него не существует. Во втором периоде встречи с «Нэшвиллом» он рванул в чужую зону, устремился за ворота, где принял шайбу вратарь Пекка Ринне, и недолго думая уложил 38-летнего голкипера на лед. Судьи ничего запретного в действиях Задорова не увидели и оставили силовой на обладателе «Везина Трофи» — 2018 без внимания.

К сожалению для Задорова и его команды вечер закончился невесело: «Нэшвилл» выиграл, а Никита не просто присутствовал на площадке во время победного гола, но и не смог накрыть Райана Джохансена, начавшего красивую результативную комбинацию. 3:2 — и «Предаторз» выбивают «Блэкхокс» из кубковой четверки.

Официальный сайт НХЛ

Артём Гаев

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Чикаго Блэкхокс
2:3
0:2, 0:0, 2:1
Нэшвилл Предаторз
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