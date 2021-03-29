Русский гигант колотит в Америке всех подряд. Теперь 107-килограммовый Задоров уложил на лед вратаря-ветерана Ринне

К нам пришел Никита Задоров. Это немного другое измерение — он играет в силовой манере, здорово катается. Мы считаем, что он может придать нашему коллективу изюминку. У нас есть молодые ребята, хорошо обращающиеся с шайбой, которые могут извлечь пользу из более силового партнера и играть эффективнее в обороне. У нас много молодых ребят, и мы посмотрим, как они себя проявят. Но, безусловно, мы дадим им шансы, если они покажут, что готовы к ним. Посмотрим, как все получится.

Джереми Коллитон главный тренер «Чикаго»