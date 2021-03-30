Патрик Марло вышел на второе место по числу матчей в НХЛ

Игра против «Миннесоты» в ночь на 30 марта стала для 41-летнего хоккеиста 1757-й в карьере. Он обошел канадца Марка Мессье (1 756). Больше матчей в НХЛ провел только Горди Хоу (1 767).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--233b1accb7d1b5ea09d6" data-vnd="233b1accb7d1b5ea09d6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=233b1accb7d1b5ea09d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Марло был выбран «Сан-Хосе» на драфте 1997 года под общим вторым номером. За это время он набрал в регулярных чемпионатах 1 194 очка (50-е место в истории), забросив 564 шайбы (23-е место).

Марло на протяжении большей части карьеры защищал цвета «Сан-Хосе» — с 2017 по 2019 год он играл за «Торонто», а также провел восемь матчей в составе «Питтсбурга» в концовке прошлого сезона. Канадец — рекордсмен «Сан-Хосе» по числу голов и набранных очков.

Он дважды номинировался на премию «Леди Бинг Трофи», которая вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Официальный сайт НХЛ