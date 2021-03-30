Патрик Марло вышел на второе место по числу матчей в НХЛ
ТАСС, 30 марта. Канадский нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло вышел на чистое второе место по количеству матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 марта. Канадский нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло вышел на чистое второе место по количеству матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра против «Миннесоты» в ночь на 30 марта стала для 41-летнего хоккеиста 1757-й в карьере. Он обошел канадца Марка Мессье (1 756). Больше матчей в НХЛ провел только Горди Хоу (1 767).
Марло был выбран «Сан-Хосе» на драфте 1997 года под общим вторым номером. За это время он набрал в регулярных чемпионатах 1 194 очка (50-е место в истории), забросив 564 шайбы (23-е место).
Марло на протяжении большей части карьеры защищал цвета «Сан-Хосе» — с 2017 по 2019 год он играл за «Торонто», а также провел восемь матчей в составе «Питтсбурга» в концовке прошлого сезона. Канадец — рекордсмен «Сан-Хосе» по числу голов и набранных очков.
Он дважды номинировался на премию «Леди Бинг Трофи», которая вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
В составе сборной Канады Марло выигрывал золотые медали на Олимпиадах 2010 и 2014 годов, на чемпионате мира 2003 года и Кубке мира 2004 года.