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09:24 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

ТАСС, 30 марта. «Колорадо» обыграл «Анахайм» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (3-я минута), Тайсон Йост (24), Габриэль Ландескуг (37), Джейти Компер (48), Валерий Ничушкин (50). У проигравших отличились Дантон Хайнен (10), Трой Терри (44).

Ничушкин также отдал голевую передачу, всего на счету россиянина 16 очков (восемь голов + восемь передач) в 34 матчах текущего сезона.

«Колорадо» набрал 48 очков в 34 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Анахайм» с 28 очками после 37 игр занимает последнее, восьмое место.

Следующий матч «Колорадо» проведет 1 апреля дома против «Аризоны», которая затем 3 апреля приедет в гости к «Анахайму».

Колорадо Эвеланш
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Анахайм Дакс
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