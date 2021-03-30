Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
ТАСС, 30 марта. «Колорадо» обыграл «Анахайм» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 марта. «Колорадо» обыграл «Анахайм» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (3-я минута), Тайсон Йост (24), Габриэль Ландескуг (37), Джейти Компер (48), Валерий Ничушкин (50). У проигравших отличились Дантон Хайнен (10), Трой Терри (44).
Ничушкин также отдал голевую передачу, всего на счету россиянина 16 очков (восемь голов + восемь передач) в 34 матчах текущего сезона.
«Колорадо» набрал 48 очков в 34 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Анахайм» с 28 очками после 37 игр занимает последнее, восьмое место.
Следующий матч «Колорадо» проведет 1 апреля дома против «Аризоны», которая затем 3 апреля приедет в гости к «Анахайму».