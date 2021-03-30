Русский защитник сотворил камбэк американского клуба! «Филадельфия» спаслась с 0:3, Проворов вонзил победный гол

Нынешний сезон что для «Филадельфии», что для ее лидера Ивана Проворова нельзя назвать удачным. Даже при всем желании. «Летчики» идут вне зоны плей-офф, а российский защитник далек от того, чтобы побить личный рекорд результативности. До матча с «Баффало» на счету Ивана было всего три шайбы в 33 матчах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--233b1accb7d1b5ea09d6" data-vnd="233b1accb7d1b5ea09d6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=233b1accb7d1b5ea09d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Еще на прошлой неделе «Флайерз» дома пропускали восемь шайб от «Рейнджерс». Но мало что предвещало проблемы с «Баффало». Да, первая встреча с «Сэйбрз» в этом сезоне обернулась для команды Проворова конфузом — 1:6, но следующие три матча завершились со счетом 3:0 в пользу «летчиков».

По иронии судьбы именно счет 3:0 высвечивался на табло по итогам двух периодов очередного матча «Баффало» — «Филадельфия». Только на этот раз «горели» Проворов с партнерами. Но именно в этот момент они проявили характер, что в этом сезоне случается с «Филадельфией» не часто.

Камбэк начался с гола Кевина Хейза уже на второй минуте третьего периода. А потом включились лидеры «Филадельфии». Сначала забил Жиру с передачи Кутюрье и Ворачека. Наш защитник хоть и не попал в протокол, приложил руку к голу: Проворов встал на пути шайбы, не дав ей выйти по борту из зоны.

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Полторы минуты до конца. «Филадельфия» сняла вратаря. Стоит ли говорить, что Проворов в этот момент на льду? Защитник, проводящий за матч по 25 минут, не может в такие моменты оставаться на лавке. Иван запустил шайбу от синей линии, а на пятаке ее «доели» партнеры.

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Ну, а если влияние Проворова на камбэк «Филадельфии» вам покажется неочевидным и недостаточным, посмотрите, что он сотворил в овертайме. Выйдя на лед с двумя нападающими, он сам сыграл как заправский форвард: открылся, выкатился на ворота и спокойно разобрался с вратарем!

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