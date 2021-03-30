Русский защитник сотворил камбэк американского клуба! «Филадельфия» спаслась с 0:3, Проворов вонзил победный гол
Сыграл лучше иного нападающего.
Сыграл лучше иного нападающего.
Нынешний сезон что для «Филадельфии», что для ее лидера Ивана Проворова нельзя назвать удачным. Даже при всем желании. «Летчики» идут вне зоны
Еще на прошлой неделе «Флайерз» дома пропускали восемь шайб от «Рейнджерс». Но мало что предвещало проблемы с «Баффало». Да, первая встреча с «Сэйбрз» в этом сезоне обернулась для команды Проворова конфузом — 1:6, но следующие три матча завершились со счетом 3:0 в пользу «летчиков».
По иронии судьбы именно счет 3:0 высвечивался на табло по итогам двух периодов очередного матча «Баффало» — «Филадельфия». Только на этот раз «горели» Проворов с партнерами. Но именно в этот момент они проявили характер, что в этом сезоне случается с «Филадельфией» не часто.
Камбэк начался с гола Кевина Хейза уже на второй минуте третьего периода. А потом включились лидеры «Филадельфии». Сначала забил Жиру с передачи Кутюрье и Ворачека. Наш защитник хоть и не попал в протокол, приложил руку к голу: Проворов встал на пути шайбы, не дав ей выйти по борту из зоны.
Полторы минуты до конца. «Филадельфия» сняла вратаря. Стоит ли говорить, что Проворов в этот момент на льду? Защитник, проводящий за матч по 25 минут, не может в такие моменты оставаться на лавке. Иван запустил шайбу от синей линии, а на пятаке ее «доели» партнеры.
Ну, а если влияние Проворова на камбэк «Филадельфии» вам покажется неочевидным и недостаточным, посмотрите, что он сотворил в овертайме. Выйдя на лед с двумя нападающими, он сам сыграл как заправский форвард: открылся, выкатился на ворота и спокойно разобрался с вратарем!
Дмитрий Ерыкалов