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08:58 (мск), источник: Sport24

Русский защитник сотворил камбэк американского клуба! «Филадельфия» спаслась с 0:3, Проворов вонзил победный гол

Сыграл лучше иного нападающего.

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Источник: AP 2020

Нынешний сезон что для «Филадельфии», что для ее лидера Ивана Проворова нельзя назвать удачным. Даже при всем желании. «Летчики» идут вне зоны плей-офф, а российский защитник далек от того, чтобы побить личный рекорд результативности. До матча с «Баффало» на счету Ивана было всего три шайбы в 33 матчах.

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Еще на прошлой неделе «Флайерз» дома пропускали восемь шайб от «Рейнджерс». Но мало что предвещало проблемы с «Баффало». Да, первая встреча с «Сэйбрз» в этом сезоне обернулась для команды Проворова конфузом — 1:6, но следующие три матча завершились со счетом 3:0 в пользу «летчиков».

По иронии судьбы именно счет 3:0 высвечивался на табло по итогам двух периодов очередного матча «Баффало» — «Филадельфия». Только на этот раз «горели» Проворов с партнерами. Но именно в этот момент они проявили характер, что в этом сезоне случается с «Филадельфией» не часто.

Камбэк начался с гола Кевина Хейза уже на второй минуте третьего периода. А потом включились лидеры «Филадельфии». Сначала забил Жиру с передачи Кутюрье и Ворачека. Наш защитник хоть и не попал в протокол, приложил руку к голу: Проворов встал на пути шайбы, не дав ей выйти по борту из зоны.

Официальный сайт НХЛ

Полторы минуты до конца. «Филадельфия» сняла вратаря. Стоит ли говорить, что Проворов в этот момент на льду? Защитник, проводящий за матч по 25 минут, не может в такие моменты оставаться на лавке. Иван запустил шайбу от синей линии, а на пятаке ее «доели» партнеры.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а если влияние Проворова на камбэк «Филадельфии» вам покажется неочевидным и недостаточным, посмотрите, что он сотворил в овертайме. Выйдя на лед с двумя нападающими, он сам сыграл как заправский форвард: открылся, выкатился на ворота и спокойно разобрался с вратарем!

Официальный сайт НХЛ

Дмитрий Ерыкалов

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Баффало Сэйбрз
3:4ОТ
1:0, 2:0, 0:3
Филадельфия Флайерз
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