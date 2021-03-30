Защитник «Филадельфии» Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ

«Филадельфия» в гостевом матче со счетом 4:3 обыграла «Баффало» в овертайме, Проворов отметился победным голом и голевой передачей. Всего Проворов набрал 17 очков (пять голов + 12 передач) в 34 играх текущего сезона.

Второй звездой стал канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар, сделавший три результативные передачи в домашней игре с «Анахаймом» (5:2).

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