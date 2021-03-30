Защитник «Филадельфии» Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 30 марта. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 30 марта. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
«Филадельфия» в гостевом матче со счетом 4:3 обыграла «Баффало» в овертайме, Проворов отметился победным голом и голевой передачей. Всего Проворов набрал 17 очков (пять голов + 12 передач) в 34 играх текущего сезона.
Второй звездой стал канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар, сделавший три результативные передачи в домашней игре с «Анахаймом» (5:2).
Первой звездой признан канадский нападающий «Виннипега» Марк Шайфли, отметившийся двумя шайбами и голевой передачей в гостевом матче против «Калгари» (5:1).