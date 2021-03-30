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10:25 (мск), источник: ТАСС

Защитник «Филадельфии» Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 30 марта. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

«Филадельфия» в гостевом матче со счетом 4:3 обыграла «Баффало» в овертайме, Проворов отметился победным голом и голевой передачей. Всего Проворов набрал 17 очков (пять голов + 12 передач) в 34 играх текущего сезона.

Второй звездой стал канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар, сделавший три результативные передачи в домашней игре с «Анахаймом» (5:2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой признан канадский нападающий «Виннипега» Марк Шайфли, отметившийся двумя шайбами и голевой передачей в гостевом матче против «Калгари» (5:1).

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