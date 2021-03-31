Панарин поквитался с командой Овечкина. На счету Артемия три очка, обеспечившие красивый камбэк

«Рейнджерс», несмотря на все проблемы, свалившиеся на клуб в начале регулярки, продолжают всеми силами цепляться за попадание в плей-офф. То, что самой молодой команде лиги будет архисложно пробиться в кубковый раунд, играя в невероятно мощном Восточном дивизионе, было понятно еще задолго до скандалов с Тони Деанджело и Артемием Панариным. Шестое место из восьми удивлять никого не должно. Однако с текущим раскладом парни Дэвида Куинна точно не смирились и борьбу за попадание в зеленую зону отнюдь не свернули. Да и можно ли ставить крест на парнях, которые абсолютно на равных провели двухматчевую мини-серию против лидера дивизиона? И если три дня назад «Рейнджерс» обидно уступили, почти сумев вытащить игру с 0:4, то сегодня свой камбэк все-таки сотворили и красиво реваншировались.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1789c4ee9b5248ffcdc9" data-vnd="1789c4ee9b5248ffcdc9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1789c4ee9b5248ffcdc9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда «Кэпиталз» уже в начале первого периода оформили два гола с интервалом в две минуты и повели 2:0, казалось, что команда Питера Лавиолетта спокойно добудет дежурные два очка и одержит уже тринадцатую победу в последних шестнадцати матчах.

Сначала «Вашингтон» в большинстве одной передачей Никласа Бэкстрема на Ти-Джея Оши, без шансов расстрелявшего Игоря Шестеркина, достаточно легко взломал оборонительную четверку «синерубашечников», наказав хозяев за фол Кевина Руни в атаке.

А спустя две минуты четвертая тройка «Кэпиталз» убежала в контратаку и буквально внесла шайбу в ворота хозяев вместе с российским голкипером. Просто посмотрите, как первая пятерка «Рейнджерс» безобразно сыграла под воротами и позволила Нику Дауду с партнерами пробурить собственный пятак.

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Команда Дэвида Куинна, получив бодрящую «двоечку», мгновенно начала просыпаться и еще до перерыва успела забросить. Причем размочить Витека Ванечека ньюйоркцам напрямую помог Дмитрий Орлов. Опытнейший защитник крайне неосмотрительно полез обыгрывать на чужой синей линии Филиппа Хытила, но вчистую провалился и подарил чеху выход «один в ноль», который тот уверенно реализовал.

Ошибка россиянина в итоге слишком дорого обошлась гостям. Если до гола Хытила опасных моментов у хозяев практически не было и потенциально «Вашингтон» мог бы позволить себе сыграть в режиме энергосбережения, то после него «Рейнджерс» перевели игру в чужую зону и чуть было не сравняли в большинстве — помешать Артемию Панарину отличиться уже в первом периоде сумела только перекладина, в которую с кистей зарядила звезда с Бродвея.

«Рейнджерс» после сильной концовки первой двадцатиминутки сохранили положительный заряд и были куда острее гостей в равных составах. Однако во второй раз хозяева победно вскинули руки только в третьем периоде, ставшем чистым бенефисом парня из Коркино.

Сперва фронтмен ньюйоркцев набрал очко за классную передачу на Райана Строума, которому оставалось только выкатить пас на пустые ворота многострадальному Каапо Какко.

Затем 10-й номер красиво обыгрался с Адамом Фоксом и помог своей команде завершить камбэк с 0:2, оформив ассистентский дубль.

А, накормив голевыми передачами партнеров, Хлебушек за четыре минуты до финальной сирены забросил сам и окончательно снял все вопросы о победителе, прервав свою пятиматчевую безголевую серию. После того как Панарин не дал пропасть роскошной передаче Брендана Смита через всю площадку и уверенно переиграл Ванечека с неудобной позиции, вопрос о том, кто будет первой звездой матча, тут же отпал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8V4MkYO_0Es" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отойти после нокдауна от хозяев команда Александра Овечкина, ушедшего сегодня на пару с Евгением Кузнецовым в тень, не смогла. Гол Павла Бучневича в пустые ворота лишь увеличил преимущество «синерубашечников», которые добыли такие важные два очка после двух поражений подряд. Впрочем, а какие очки сейчас для парней с Бродвея не важны? Шансы «Рейнджерс» на плей-офф эфемерны, но пока они все же есть. И для того чтобы чудом заползти в первую четверку Восточного дивизиона, им нужно не только «брать свое», но и надеяться на провал «Бостона» в оставшейся части регулярки. В последнее, конечно, верится с трудом.