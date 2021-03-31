Панарин поквитался с командой Овечкина. На счету Артемия три очка, обеспечившие красивый камбэк
«Рейнджерс» взяли реванш у «Вашингтона» и отчаянно бьются за
«Рейнджерс» взяли реванш у «Вашингтона» и отчаянно бьются за
«Рейнджерс», несмотря на все проблемы, свалившиеся на клуб в начале регулярки, продолжают всеми силами цепляться за попадание в
Когда «Кэпиталз» уже в начале первого периода оформили два гола с интервалом в две минуты и повели 2:0, казалось, что команда Питера Лавиолетта спокойно добудет дежурные два очка и одержит уже тринадцатую победу в последних шестнадцати матчах.
Сначала «Вашингтон» в большинстве одной передачей Никласа Бэкстрема на
А спустя две минуты четвертая тройка «Кэпиталз» убежала в контратаку и буквально внесла шайбу в ворота хозяев вместе с российским голкипером. Просто посмотрите, как первая пятерка «Рейнджерс» безобразно сыграла под воротами и позволила Нику Дауду с партнерами пробурить собственный пятак.
Команда Дэвида Куинна, получив бодрящую «двоечку», мгновенно начала просыпаться и еще до перерыва успела забросить. Причем размочить Витека Ванечека ньюйоркцам напрямую помог Дмитрий Орлов. Опытнейший защитник крайне неосмотрительно полез обыгрывать на чужой синей линии Филиппа Хытила, но вчистую провалился и подарил чеху выход «один в ноль», который тот уверенно реализовал.
Ошибка россиянина в итоге слишком дорого обошлась гостям. Если до гола Хытила опасных моментов у хозяев практически не было и потенциально «Вашингтон» мог бы позволить себе сыграть в режиме энергосбережения, то после него «Рейнджерс» перевели игру в чужую зону и чуть было не сравняли в большинстве — помешать Артемию Панарину отличиться уже в первом периоде сумела только перекладина, в которую с кистей зарядила звезда с Бродвея.
«Рейнджерс» после сильной концовки первой двадцатиминутки сохранили положительный заряд и были куда острее гостей в равных составах. Однако во второй раз хозяева победно вскинули руки только в третьем периоде, ставшем чистым бенефисом парня из Коркино.
Сперва фронтмен ньюйоркцев набрал очко за классную передачу на Райана Строума, которому оставалось только выкатить пас на пустые ворота многострадальному Каапо Какко.
Затем 10-й номер красиво обыгрался с Адамом Фоксом и помог своей команде завершить камбэк с 0:2, оформив ассистентский дубль.
А, накормив голевыми передачами партнеров, Хлебушек за четыре минуты до финальной сирены забросил сам и окончательно снял все вопросы о победителе, прервав свою пятиматчевую безголевую серию. После того как Панарин не дал пропасть роскошной передаче Брендана Смита через всю площадку и уверенно переиграл Ванечека с неудобной позиции, вопрос о том, кто будет первой звездой матча, тут же отпал.
Отойти после нокдауна от хозяев команда Александра Овечкина, ушедшего сегодня на пару с Евгением Кузнецовым в тень, не смогла. Гол Павла Бучневича в пустые ворота лишь увеличил преимущество «синерубашечников», которые добыли такие важные два очка после двух поражений подряд. Впрочем, а какие очки сейчас для парней с Бродвея не важны? Шансы «Рейнджерс» на
Иван Богун