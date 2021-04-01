Тренер «Нью-Джерси» назвал причины выставления Гусева на драфт отказов

В четверг Гусев был выставлен на драфт отказов. Согласно регламенту любой клуб НХЛ может забрать игрока в течение 24 часов. Если этого не произойдет, хоккеист может отправиться в фарм-клуб, даже если имеет односторонний контракт.

«У него сложный год, он не в лучшей форме, поэтому выставлен на драфт отказов. Если его не заберут, он останется в команде», — сказал Рафф. Также он отметил, что решение отказаться от россиянина во многом связано с прогрессом молодых игроков, которые выполняют функции Гусева в команде.