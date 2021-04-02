Все матчи «Ванкувера» отложены минимум до 8 апреля из-за коронавируса
Ближайшие матчи «Ванкувер Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ отложены минимум до 8 апреля. Об этом говорится в заявлении
Ближайшие матчи «Ванкувер Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ отложены минимум до 8 апреля. Об этом говорится в заявлении
Данное решение принято в связи с тем, что два игрока команды и член тренерского штаба клуба были помещены в коронавирусный протокол. Ожидается, что команда сможет вернуться к тренировкам 6 апреля, а к матчам — 8 апреля.
Ранее НХЛ объявила о переносе матча «Ванкувер» — «Калгари Флэймз» (1 апреля). В течение ближайшей недели «Кэнакс» также должны были сыграть с «Эдмонтон Ойлерз» (4 апреля), а также дважды — с «Виннипег Джетс» (5 и 7 апреля).