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09:21 (мск), источник: Sport24

Все матчи «Ванкувера» отложены минимум до 8 апреля из-за коронавируса

Ближайшие матчи «Ванкувер Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ отложены минимум до 8 апреля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.

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Данное решение принято в связи с тем, что два игрока команды и член тренерского штаба клуба были помещены в коронавирусный протокол. Ожидается, что команда сможет вернуться к тренировкам 6 апреля, а к матчам — 8 апреля.

Ранее НХЛ объявила о переносе матча «Ванкувер» — «Калгари Флэймз» (1 апреля). В течение ближайшей недели «Кэнакс» также должны были сыграть с «Эдмонтон Ойлерз» (4 апреля), а также дважды — с «Виннипег Джетс» (5 и 7 апреля).

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