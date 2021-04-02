«Монреаль» победил «Оттаву», у Романова «+2», у Зуба «-2»

В составе победителей шайбы забросили Филлип Дано, Пол Байрон, Кори Перри и Брендан Галлахер. Александр Романов отыграл 15:33, нанес 2 броска и закончил игру с коэффициентом полезности «+2».

У проигравших гол забил Коннор Браун. Никита Зайцев отыграл 25:34 и заработал показатель полезности «-1». Евгений Дадонов провел на льду 16:03, у него также «-1». Артем Зуб за 20:51 на площадке нанес 1 бросок, его коэффициент полезности составил «-2».