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09:34 (мск), источник: Sport24

«Монреаль» победил «Оттаву», у Романова «+2», у Зуба «-2»

Монреаль Канадиенс победил Оттаву Сенаторз в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

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В составе победителей шайбы забросили Филлип Дано, Пол Байрон, Кори Перри и Брендан Галлахер. Александр Романов отыграл 15:33, нанес 2 броска и закончил игру с коэффициентом полезности «+2».

У проигравших гол забил Коннор Браун. Никита Зайцев отыграл 25:34 и заработал показатель полезности «-1». Евгений Дадонов провел на льду 16:03, у него также «-1». Артем Зуб за 20:51 на площадке нанес 1 бросок, его коэффициент полезности составил «-2».

«Канадиенс» выиграли 3-й матч подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Оттава Сенаторз
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Монреаль Канадиенс
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