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09:41 (мск), источник: Sport24

«Тампа» обыграла «Коламбус» благодаря 36 сэйвам Василевского, «Питтсбург» без Малкина выиграл у «Бостона»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

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Источник: AP 2020

Дубль в составе победителей оформил Брэйден Пойнт, еще один гол забил Росс Колтон. Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38. Михаил Сергачев отыграл 24:51 и нанес 4 броска в створ.

У проигравших отличились Зак Веренски и Эрик Робинсон. Владислав Гавриков провел на льду 18:46, нанес 1 бросок и закончил матч с коэффициентом полезности «-1». «Тампа» прервала 3-матчевую серию поражений, «Коламбус» потерпел 5-е поражение в 6 встречах.

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В еще одном матче «Питтсбург Пингвинз» без Евгения Малкина, который не выйдет на лед ранее 11 апреля, переиграл «Бостон Брюинз» — 4:1. В составе победителей голы забили Зак Астон-Риз, Майк Мэтисон, Джейсон Цукер и Джейк Гюнцель. У проигравших шайбу забросил Брэд Маршанд. «Пингвинз» выиграли 5-й матч подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тампа-Бэй Лайтнинг
3:2
1:0, 0:1, 2:1
Коламбус Блю Джэкетс
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