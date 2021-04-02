«Тампа» обыграла «Коламбус» благодаря 36 сэйвам Василевского, «Питтсбург» без Малкина выиграл у «Бостона»

Дубль в составе победителей оформил Брэйден Пойнт, еще один гол забил Росс Колтон. Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38. Михаил Сергачев отыграл 24:51 и нанес 4 броска в створ.

У проигравших отличились Зак Веренски и Эрик Робинсон. Владислав Гавриков провел на льду 18:46, нанес 1 бросок и закончил матч с коэффициентом полезности «-1». «Тампа» прервала 3-матчевую серию поражений, «Коламбус» потерпел 5-е поражение в 6 встречах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9acqaZ1TykU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В еще одном матче «Питтсбург Пингвинз» без Евгения Малкина, который не выйдет на лед ранее 11 апреля, переиграл «Бостон Брюинз» — 4:1. В составе победителей голы забили Зак Астон-Риз, Майк Мэтисон, Джейсон Цукер и Джейк Гюнцель. У проигравших шайбу забросил Брэд Маршанд. «Пингвинз» выиграли 5-й матч подряд.