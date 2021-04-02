Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
84
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
Триумф российских фигуристок на ЧМ
09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче с 7 голами, у Андрея Свечникова «+1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Каролины» дублем отличился Уоррен Фёгеле и ещё одной шайбе забросили Винсент Трочек и Йеспер Фаст. Российский нападающий Андрей Свечников завершил матч с коэффициентом полезности «+1». За «Чикаго» забивали Доминик Кубалик, Брэндон Хагель и Дилан Строум. Российский защитник Никита Задоров завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Чикаго Блэкхокс
3:4
0:1, 1:1, 2:2
Каролина Харрикейнз
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Чорлука, Мухин, Жемалетдинов. «Локомотив» теряет важных игроков
Команда Овечкина пропустила 8 шайб на глазах у бывшего тренера
Карпин снова обыграет «Спартак»: Топ ставок недели
Россиянин вышел в полуфинал теннисного турнира в Майами
Панарин не торопится в сборную. Он отдал два шикарных паса
Футбольного судью посадили в тюрьму после скандальных пенальти
Аликин: Биатлонистке Ушкиной плюнули в душу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь