«Даллас» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ. Гурьянов и Тренин набрали по одному очку
ТАСС, 2 апреля. «Даллас» обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 апреля. «Даллас» обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Эса Линделль (3-я минута), Джейсон Робертсон (29), Джейми Бенн (42), Миро Хейсканен (58, в пустые ворота). У проигравших единственную шайбу забросил Колтон Сиссонс (17).
Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился голевой передачей, набрав 18 очков (шесть голов + 12 передач) в 34 матчах текущего сезона. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 21 бросок. Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин также отметился результативной передачей и набрал шестое очко (3+3) за 27 матчей.
«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 34 очка после 34 игр. «Нэшвилл» идет пятым с 39 очками в 38 встречах.
Следующий матч «Даллас» проведет 4 апреля в гостях против «Каролины». «Нэшвилл» 3 апреля сыграет дома с «Чикаго».