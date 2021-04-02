Позор команды Овечкина на глазах у бывшего тренера. «Вашингтон» впервые в сезоне получила 8 голов за матч
Защита «Кэпиталз» — просто кошмар!
Защита «Кэпиталз» — просто кошмар!
По итогам плей-офф-2020 у «Вашингтона» накопился долг к «Айлендерс». Барри Тротц не пощадил свою бывшую команду и ограничил ее поход за вторым в истории клуба Кубком Стэнли
Но для гостей все пошло не так с первой минуты. Одному Ти Джею Оши известно, что он пытался сделать в этом эпизоде, когда вырубил своего же вратаря Илью Самсонова ударом в голову. Такое увидишь не часто.
Самсонов отправился в раздевалку — необходимо было определить, не закончилось ли для это столкновение сотрясением мозга, а события на площадке тем временем развивались очень бурно. Пратктически сразу подключившийся к атаке американский защитник Джон Карлсон прошил Скемена Варламова выстрелом со средней дистанции, а следом удвоить преимущество «Вашингтона» мог Овечкин, но Ник Ледди включился в него клещами.
Ну, а оставшееся до первого перерыва время превратилось в кошмар для оборонцев «Кэпиталз». Они забывали на дальней штанге Джордана Эберле, позволяли Мэттью Барзалу после прохода через всю площадку спокойно просачиваться к воротам Витека Ванечека, теряли шайбу в собственной зоне, подставляя вернувшегося на лед Самсонова и вообще позволяли атаке «Айлендерс» творить все, что угодно. Особо отличившиеся? Карлсон, Бренден Диллон, Дмитрий Орлов. Их усилиями «Вашингтон» слил период со счетом 2:4.
Во второй двадцатиминутке полевые игроки «столичных» снова нисколько не жалели своего российского голкипера. Проигрывали борьбу в своей зоне, пропускали контратаки «2 в 1» и совершали прочие хоккейные преступления. На счастье гостей соперник на этот раз ограничился двумя голами, при этом «Вашингтон» остался в игре, тоже отличившись дважды.
В одной из шайб принял участие и Овечкин — он по классике шмальнул по воротам из левого круга вбрасывания, Варламов с броском справился, но после рикошета от ноги Ти Джея Оши шайба
Впрочем, в камбэк команды Питера Лавиолетта все равно верилось не очень: третьи периоды — далеко не главный козырь возрастного коллектива из столицы США. Никакого камбэка и не случилось. «Нью-Йорк» еще дважды воспользовался безалаберностью защитной линии «Кэпиталз» и победил со счетом 8:4. Так сильно команду Овечкина в этом сезоне еще не бил никто!