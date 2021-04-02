Панарин не торопится в сборную России. Он отдал два шикарных паса и продолжил тащить «Рейнджерс» в плей-офф
У Артемия есть 20 матчей, чтобы выполнить эту миссию.
У Артемия есть 20 матчей, чтобы выполнить эту миссию.
«Рейнджерс» рубятся за путевку в
«Брюинз» со счетом 1:4 сдулся «Питтсбургу», который выдал пятиматчевую победную серию даже без травмированного Евгения Малкина. А «Рейнджерс» не без труда справились с главными неудачниками сезона из «Баффало». Накануне «Сэйбрз» прервали 18-матчевую серию поражений, разгромив «Филадельфию», зарядились
Главными героями вечера в составе «синерубашечников» снова стали российские игроки. Панарин после к трем очкам в предыдущей игре с «Вашингтоном» добавил еще два — оба при помощи шикарных ассистов. Во втором периоде он оказался первым на подборе у борта и в качание вырезал передачу на Колина Блэквелла. Пересмотрите повтор — Артемию хватило мгновения, чтобы увидеть партнера и доставить до него шайбу.
А в овертайме Хлебушек отрубил присущий любому нападающему эгоизм, когда они с Микой Зибанежадом убежали к воротам «Сэйбрз» в формате «2 в 1». Россиянин вполне мог попробовать решить эпизод самостоятельно, но дождался идеального момента, чтобы выкатить пас на шведа. Тому оставалось не промахнуться по пустому углу, набравший форму скандинав с миссией справился.
К слову, для Панарина эта результативная передача стала 87-й в 94 матчах за «Рейнджерс». Только легендарный Марк Мессье в своих первых 100 играх за «Нью-Йорк» чаще помогал забивать партнерам — у него к тому моменту накопилось 92 ассиста. У Артемия есть 6 встреч, чтобы побить клубный рекорд.
Ну, а еще одной звездой матча с «Баффало» можно смело назвать Игорь Шестеркина. Да, работы у него было не так много, но в 21 бросок он отразил и в ключевых эпизодах свою команду выручил.
«Что я увидел сегодня вечером в исполнении нашего вратаря? Я увидел парня, который был готов остановить любую брошенную в него шайбу, — главный тренер Дэвид Куинн остался очень доволен Игорем.
На то, чтобы отыграть отставание от «Бостона», у команды Панарина осталось 20 матчей. Если не получится, Артемия и его русских партнеров будут ждать на чемпионате мира. Роман Ротенберг обещал.