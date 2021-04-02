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10:22 (мск), источник: Sport24

Капризову поменяли партнеров и это сработало! У русского новичка «Миннесоты» уже 30 очков

Забил гол с пятака и отдал передачу в большинстве.

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Источник: AP 2020

Буквально на днях мы писали о том, насколько пагубно на игру и статистику Кирилла Капризова оказывает центр его звена Виктор Раск. Швед слабо выглядит в обороне, часто теряет шайбу и вообще не тянет на диспетчера для лучшего игрока команды. Сомневаемся, что Дин Эвасон прислушался к нашему совету, но на игру с «Вегасом» главный тренер «Миннесоты» выпустил новые сочетания.

Эвасон не просто убрал Раска. Он разбил свое лучшее звено на мелкие молекулы. Цукарелло оказался в третьем сочетании, Раск — во втором, а Капризов — в первом. Новыми партнерами претендента на «Колдер» стали Гринвей и Эрикссон Эк. Последний — не только лучший центр команды, но и главный конкурент Кирилла во внутрикомандной снайперской гонке.

И уже в первом периоде это сочетание сработало! К тому моменту «дикари» уже проигрывали 0:1. Защитники неспешно передавали шайбу друг другу в своей зоне. Но тут сразу два крайних форварда ускорились по своим флангам.

Гринвей рванул налево, а Капризов тем временем открывался под передачу. В итоге Кирилл дождался шайбы на пятаке, откуда и переправил ее в ворота.

Капризов забросил 13-ю шайбу в сезоне, но успокаиваться на этом не спеши. Он нагнетал опасность у ворот «Вегаса», а чтобы остановить лучшего новичка лиги, соперникам иногда приходилось идти на крайние меры. Брейден Макнэбб сбил Капризова с ног, когда тот закладывал вираж. Кирилл взлетел и мог неудачно приземлиться, но обошлось. Канадец за свой поступок не получил и двух минут.

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А когда «Миннесота» во второй раз за матч пропустила, Капризов с партнерами понеслись спасаться. Помогло им большинство в формате «4 на 3». Если стандартный розыгрыш «дикарям» не удается весь сезон, то при меньшем количестве игроков все было куда веселее. Гости раз за разом выводили на бросок Спержена, и где-то с третьей попытки добились своего. Капитан «Уайлд» пробил-таки Ленера, а начал розыгрыш не кто-нибудь, а Капризов.

Благодаря успешному розыгрышу большинства «Миннесота» ушла в овертайм, где вытерпела две минуты в меньшинстве. А в серии буллитов победу «дикарям» принес единственный точный бросок Кевина Фиалы. До Капризова очередь просто не дошла. Но он и так сделал все для этой победы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вегас Голден Найтс
2:3Б
1:1, 0:0, 1:1, 0:0
Миннесота Уайлд
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