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10:25 (мск), источник: Sport24

Оши прокомментировал столкновение с Самсоновым и нанесение ему травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал эпизод с травмой одноклубника Ильи Самсонова в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

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Российский голкипер «столичных» начал матч в стартовом составе, но уже на 30-й секунде получил травму после столкновения за воротами.

«Просто небольшое недопонимание по поводу игры с шайбой. Самсонов думал, что просто выбросит ее. Я же думал, что он собирался ее оставить. Очевидно, я чувствовал себя ужасно. Меня пару раз ударили по голове, и я хорошо осведомлен о протоколах и тому подобном, поэтому я, вероятно, был больше других взволнован», — цитирует Оши The Washington Post.

Илья Самсонов вернулся на лед, но «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:8).

Нью-Йорк Айлендерс
8:4
4:2, 2:2, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
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