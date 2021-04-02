Оши прокомментировал столкновение с Самсоновым и нанесение ему травмы

«Просто небольшое недопонимание по поводу игры с шайбой. Самсонов думал, что просто выбросит ее. Я же думал, что он собирался ее оставить. Очевидно, я чувствовал себя ужасно. Меня пару раз ударили по голове, и я хорошо осведомлен о протоколах и тому подобном, поэтому я, вероятно, был больше других взволнован», — цитирует Оши The Washington Post.