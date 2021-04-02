Оши прокомментировал столкновение с Самсоновым и нанесение ему травмы
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал эпизод с травмой одноклубника Ильи Самсонова в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал эпизод с травмой одноклубника Ильи Самсонова в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
Российский голкипер «столичных» начал матч в стартовом составе, но уже на 30-й секунде получил травму после столкновения за воротами.
«Просто небольшое недопонимание по поводу игры с шайбой. Самсонов думал, что просто выбросит ее. Я же думал, что он собирался ее оставить. Очевидно, я чувствовал себя ужасно. Меня пару раз ударили по голове, и я хорошо осведомлен о протоколах и тому подобном, поэтому я, вероятно, был больше других взволнован», — цитирует Оши The Washington Post.
Илья Самсонов вернулся на лед, но «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:8).