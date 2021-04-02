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20:08 (мск), источник: ТАСС

Ни один клуб НХЛ не забрал Никиту Гусева с драфта отказов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российского нападающего «Нью-Джерси» Никиту Гусева с драфта отказов не забрал ни один клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает в Twitter журналист телеканала Sportsnet Крис Джонстон.

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Источник: Reuters

В четверг «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов. Согласно регламенту любой клуб НХЛ мог забрать 28-летнего игрока в течение 24 часов. Отмечается, что Гусев отправился в «команду-такси» (резервные игроки, которые тренируются и ездят на матчи с основным составом).

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Джонстон сообщил, что в пятницу «Детройт» выставил на драфт отказов 24-летнего российского нападающего Евгения Свечникова.

Команда
Нью-Джерси Дэвилз

Гусев проводит второй сезон в «Нью-Джерси» по двухлетнему контракту с зарплатой $4,5 млн в год (шестой в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба). В текущем сезоне он сыграл за команду 20 матчей из 34, набрал 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи). В прошлом сезоне он набрал 44 очка (13+31) в 66 играх. Нападающий не выходил на лед в составе команды с 20 марта.

Гусев был выбран клубом «Тампа-Бэй» в седьмом раунде драфта в 2012 году, в июне 2017 года права на игрока были обменяны в «Вегас» во время драфта расширения. В апреле 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но в июле был обменян в «Нью-Джерси».

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский «Амур», ханты-мансийскую «Югру» и петербургский СКА. В составе СКА Гусев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Он также является чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

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