Матч НХЛ «Виннипег» — «Оттава» перенесен на апрель
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Виннипег Джетс» и «Оттавой Сенаторз» перенесен с мая на апрель, сообщается на сайте лиги.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Виннипег Джетс» и «Оттавой Сенаторз» перенесен с мая на апрель, сообщается на сайте лиги.
Встреча, которая должна была пройти в Виннипеге 7 мая, состоится 5 апреля.
Как отмечается, перенос связан с другими недавно перенесенными играми с участием «Виннипега» и «Ванкувер Кэнакс».