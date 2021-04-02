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2 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Матч НХЛ «Виннипег» — «Оттава» перенесен на апрель

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Виннипег Джетс» и «Оттавой Сенаторз» перенесен с мая на апрель, сообщается на сайте лиги.

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Источник: Reuters

Встреча, которая должна была пройти в Виннипеге 7 мая, состоится 5 апреля.

Как отмечается, перенос связан с другими недавно перенесенными играми с участием «Виннипега» и «Ванкувер Кэнакс».

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