Голкипер «Далласа» Антон Худобин попал в протокол НХЛ о COVID-19

Больше в составе «Далласа» на данный момент нет игроков, добавленных в протокол. Об этом сообщил главный тренер «Старз» Рик Боунесс.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал семь побед и пропустил 47 шайб. В среднем за матч российский голкипер отражает 90,8% бросков по своим воротам. Его коэффициент надёжности составляет 2,48.