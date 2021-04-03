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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер «Далласа» Антон Худобин попал в протокол НХЛ о COVID-19

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Антон Худобин попал в протокол НХЛ о COVID-19, сообщает североамериканский журналист Майк Хейка на своей странице в «Твиттере».

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Источник: AP 2020

Больше в составе «Далласа» на данный момент нет игроков, добавленных в протокол. Об этом сообщил главный тренер «Старз» Рик Боунесс.

Таким образом, ближайшие матчи в воротах начинать будет американский голкипер Джейк Эттингер.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал семь побед и пропустил 47 шайб. В среднем за матч российский голкипер отражает 90,8% бросков по своим воротам. Его коэффициент надёжности составляет 2,48.

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