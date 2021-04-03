Евгений Свечников прошёл процедуру драфта отказов, он остался в «Детройте»
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников прошёл процедуру драфта отказов.
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников прошёл процедуру драфта отказов.
Его никто не забрал, сообщает известный североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Форвард выступает за «красные крылья» с 2017 года. Он был задрафтован «Детройтом» в 2015 году в первом раунде под общим 19-м номером.
В нынешнем сезоне Свечников принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «0». Он установил личный рекорд результативности.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут 19 секунд за матч. В текущем сезоне за