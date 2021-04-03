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21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Свечников прошёл процедуру драфта отказов, он остался в «Детройте»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников прошёл процедуру драфта отказов.

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Источник: AP 2020

Его никто не забрал, сообщает известный североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Форвард выступает за «красные крылья» с 2017 года. Он был задрафтован «Детройтом» в 2015 году в первом раунде под общим 19-м номером.

В нынешнем сезоне Свечников принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «0». Он установил личный рекорд результативности.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут 19 секунд за матч. В текущем сезоне за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников провёл три матча, в которых записал в свой актив гол и результативную передачу.

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