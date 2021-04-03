25 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт»
«Тампа-Бэй» одержала победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
«Тампа-Бэй» одержала победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе «Лайтнинг» по шайбе забросили Росс Колтон и Брейден Пойнт, российский вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков из 26.
«Тампа» лидирует в Центральном дивизионе НХЛ с 54 очками после 37 игр. «Детройт» проиграл третий матч подряд и замыкает таблицу дивизиона.