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3 апреля, источник: Sport24

25 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт»

«Тампа-Бэй» одержала победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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В составе «Лайтнинг» по шайбе забросили Росс Колтон и Брейден Пойнт, российский вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков из 26.

«Тампа» лидирует в Центральном дивизионе НХЛ с 54 очками после 37 игр. «Детройт» проиграл третий матч подряд и замыкает таблицу дивизиона.

Тампа-Бэй Лайтнинг
2:1
2:0, 0:0, 0:1
Детройт Ред Уингз
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