«Оттава» победила «Монреаль» в матче НХЛ. Дадонов и Анисимов набрали пять очков на двоих

В составе победителей отличились Брэди Ткачук (1-я минута), Коннор Браун (13), Евгений Дадонов (28, 37), Артем Анисимов (43) и Дрейк Батерсон (58). В составе проигравших шайбы на счету Тайлера Тоффоли (6) и Джоша Андерсона (27, 39).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард Анисимов, который впервые с 11 марта вышел на лед после травмы, также сделал две голевые передачи. Всего на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 15 матчах сезона. В активе другого российского нападающего «Оттавы» Дадонова 14 очков (11+3) за 38 игр. Защитники «Оттавы» Артем Зуб и Никита Зайцев, а также защитник «Монреаля» Александр Романов не отметились результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава» набрала 30 очков в 38 матчах и занимает последнюю, седьмую строчку в таблице Северного дивизиона. «Монреаль» находится на четвертой позиции с 41 очком за 34 игры.