«Оттава» победила «Монреаль» в матче НХЛ. Дадонов и Анисимов набрали пять очков на двоих
ТАСС, 4 апреля. «Оттава» обыграла «Монреаль» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 апреля. «Оттава» обыграла «Монреаль» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Брэди Ткачук (1-я минута), Коннор Браун (13), Евгений Дадонов (28, 37), Артем Анисимов (43) и Дрейк Батерсон (58). В составе проигравших шайбы на счету Тайлера Тоффоли (6) и Джоша Андерсона (27, 39).
Российский форвард Анисимов, который впервые с 11 марта вышел на лед после травмы, также сделал две голевые передачи. Всего на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 15 матчах сезона. В активе другого российского нападающего «Оттавы» Дадонова 14 очков (11+3) за 38 игр. Защитники «Оттавы» Артем Зуб и Никита Зайцев, а также защитник «Монреаля» Александр Романов не отметились результативными действиями.
«Оттава» набрала 30 очков в 38 матчах и занимает последнюю, седьмую строчку в таблице Северного дивизиона. «Монреаль» находится на четвертой позиции с 41 очком за 34 игры.
Следующий матч «Монреаль» проведет 6 апреля на выезде против «Эдмонтона». «Оттава» в тот же день сыграет в гостях с «Виннипегом».