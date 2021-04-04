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11:11 (мск), источник: ТАСС

«Оттава» победила «Монреаль» в матче НХЛ. Дадонов и Анисимов набрали пять очков на двоих

ТАСС, 4 апреля. «Оттава» обыграла «Монреаль» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей отличились Брэди Ткачук (1-я минута), Коннор Браун (13), Евгений Дадонов (28, 37), Артем Анисимов (43) и Дрейк Батерсон (58). В составе проигравших шайбы на счету Тайлера Тоффоли (6) и Джоша Андерсона (27, 39).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард Анисимов, который впервые с 11 марта вышел на лед после травмы, также сделал две голевые передачи. Всего на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 15 матчах сезона. В активе другого российского нападающего «Оттавы» Дадонова 14 очков (11+3) за 38 игр. Защитники «Оттавы» Артем Зуб и Никита Зайцев, а также защитник «Монреаля» Александр Романов не отметились результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава» набрала 30 очков в 38 матчах и занимает последнюю, седьмую строчку в таблице Северного дивизиона. «Монреаль» находится на четвертой позиции с 41 очком за 34 игры.

Следующий матч «Монреаль» проведет 6 апреля на выезде против «Эдмонтона». «Оттава» в тот же день сыграет в гостях с «Виннипегом».

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3:6
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