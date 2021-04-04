Такого не было 17 лет — четверо русских в составе «Рейнджерс»! Панарин положил дубль, а Кравцов чуть не стал героем
Виталий дебютировал в НХЛ, его клуб проиграл «Баффало».
Виталий дебютировал в НХЛ, его клуб проиграл «Баффало».
Такого не было 17 лет! 2 марта 2004 года в составе «Рейнджерс» на лед вышли четверо российских игроков — Алексей Ковалёв, Владимир Малахов, Борис Миронов и Фёдор Тютин. В следующие полтора с лишним десятилетия любить русских хоккеистов в
И вот 3 апреля 2021 года история повторилась — Виталий Кравцов дебютировал за «рейнджеров» в выездной встрече с «Баффало» и совместно с Артемием Панариным, Павлом Бучневичем и Игорем Шестеркиным повторил давний русский рекорд.
Дебют в лучшей лиге мира у Кравцова получился вполне достойным. По началу было заметно, как форвард немного нервничает, но со временем Виталий освоился, а его тройка с Филипом Хитилом и Алексисом Лафреньером выдала несколько неплохих смен. Дэвид Куинн выделил новичку минимальный айстайм среди всех нападающих «Рейнджерс» — 10 минут и 45 секунд, зато в итоге 74-й номер чуть не стал главным героем вечера.
За пару минут до сирены он удачно подкараулил отскок на пятаке, в падении направил шайбу в ворота, но все испортил шведский голкипер Линус Улльмарк.
Голы Кравцова, хочется верить, еще впереди, пока же за этот компонент в «Нью-Йорке» отвечает другой русский. Панарин дважды за вечер выводил свою команду вперед, довел количество набранных в сезоне очков до отметки 36 и
Первая шайба Панарина случилась в середине первого периода — Крис Крайдер пытался отыскать на пятаке Мику Зибанежада, задумка провалилась, а россиянин добил шайбу в ворота от правого борта.
«Сэйбрз», которые еще недавно веселили всех бесконечно серией поражений, быстро отыгрались, но Хлебушек продолжил гнуть свою линию. В концовке второй двадцатиминутки, он забил гол имени Александра Овечкина — левый круг вбрасывания, диагональная передача от партнера и выстрел в касание. Все в лучших традициях главной русской звезды НХЛ!
В итоге «Рейнджерс» были очень близки к победе, но за 4 минуты до конца основного времени все испортил швед Виктор Олоффсон, со средней дистанции упаковавший шайбу в левую от Шестеркина девятку. Дальше были тот самый момент Кравцова, безголевой овертайм, и серия буллитов, в которой Панарин, Зибанежад и Какко свои попытки не реализовали, а вот Тэйдж Томпсон принес своей команде второе очков.
2:3 — в борьбе за
Артём Гаев