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10:40 (мск), источник: Sport24

В США отметили юбилей русского вратаря. Бобровскому вручили билет на сафари и забросали лед игрушечными крысами

К 500-у матчу Сергея в НХЛ форму «Пантерз» украсила кириллица.

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Источник: AP 2020

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени Сергей Бобровский проводил 529-ю встречу в Национальной хоккейной лиге. Но поздравляли его в этот день с 500-м матчем, который вратарь сыграл еще 10 февраля 2020 года. Из-за пандемии празднования откладывались, а в итоге под них был выбрал принципиальный для Сергея соперник — в Коламбусе до сих пор не все простили ему уход из «Блю Джекетс». Ну, а сегодняшний клуб голкипера очень качественно подготовился к его юбилею.

Во-первых, «Пантерз» подготовили специальный комплект формы, в котором команда вышла на раскатку. Фамилии на ней были написаны на кириллице, а у всех игроков значился одинаковый номер — 500-й.

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Во-вторых, в клубном магазине можно было купить специальные шайбы, посвященные большому достижению Боба.

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В-третьих, команда подарила своему вратарю очень необычный и крутой подарок — билет на сафари в Танзанию.

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Боб просто не мог испортить такой вечер, и он не подвел. Русский кипер совершил 44 спасения, став безоговорочно главной звездой матча.

Поздравили своего вратаря и фанаты «Флориды», которые вспомнили о давней традиции, которая зародилась еще в сезоне-1995/1996, когда в раздевалке команды заметили крысу. С тех пор болельщики стали праздновать знаковые события, забрасывая лед игрушечными грызунами. Лига запрещала этот перформанс, поклонники «Пантерз» порою хулиганили, вот и к юбилею Бобровского решили немного пошалить.

Официальный сайт НХЛ

Клуб из солнечного штата победил «Коламбус» со счетом 5:2, ну, а Бобровский после матча не скрывал — он пережил один из лучших моментов в карьере:

«Я пытался использовать каждую минуту и наслаждаться каждым моментом этого особенного вечера. Я очень ценю нашу организацию и своих товарищей по команде. Это определенно был особенный и запоминающийся вечер для меня. Что касается билета на сафари в Танзанию, я этого не ожидал. Но я планировал хоть раз в своей жизни поехать туда и посмотреть на животных. Я очень взволнован и теперь должен идеально все спланировать. Я очень ценю этот подарок. Это нечто особенное и потрясающее».

Артём Гаев

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5:2
0:0, 0:0, 0:0
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