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11:02 (мск), источник: Sport24

Капризов перевернул матч в Лас-Вегасе! Без устали дарил шансы партнерам, но в итоге забил сам после шикарного паса

«Голден Найтс» — больше не неудобный соперник для Кирилла.

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Источник: AP 2020

«Вегас» стал первой командой в НХЛ, в матчах против которой русский лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов имел систематические проблемы. В первых трех встречах против «рыцарей» он неизменно уходил со льда без набранных очков, однако со временем Кириллу удалось подстроиться под конкурента по Западному дивизиону и превратить его в еще одного донора набранных очков: в последних 2 матчах против команды Дебура наш соотечественник набрал 3 (2+1) результативных балла. И встреча в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени продолжила эту традицию.

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Если брать отрезок с середины февраля, когда постоянный партнер русского форварда Матс Цуккарелло вернулся на лед после травмы, во всех матчах воспитанник новокузнецкого хоккея неизменно выходил на лед с нападающим сборной Норвегии. Исключением стала последняя встреча, в которой Дин Эвасон отрядил своего джокера в тройку к Гринвею и Эриксону Эку. Ход сработал: Капризов в новом сочетании сходу набрал 2 очка и обеспечил команде победу в первом акте двухматчевого противостояния с «Вегасом». Перед повторной встречей с одним из лидеров Западного дивизиона тренерский штаб «дикарей» не стал вносить изменений в работающий механизм и оставил своего лидера с новыми партнерами.

Тройка Капризова с первой же смены взялась за дело: наш соотечественник организовал позиционную атаку и принялся вить кружева в зоне «рыцарей». Однако лидер «Уайлд» не нашел поддержки от партнеров, поэтому команда Питера Дебура без особых проблем перевела игру в зону соперника и первую половину встречи имела небольшое преимущество. «Вегасу» удалось оперативно отразить незначительное превосходство на табло: Носек подкараулил шайбу на пятаке и с «лопаты» поразил ворота Кэма Тальбо.

Официальный сайт НХЛ

«Голден Найтс» в целом смотрелись симпатичнее, острее и солиднее: хозяева умело создавали иллюзию того, что играют с небольшим запасом и в случае необходимости имеют возможность включить вторую передачу. Но у «Миннесоты» имелся весомый контраргумент в лице Кирилла Капризова, который выделялся на площадке не только мастерством, но и природным даром создавать голевые моменты даже при крайне плотной игре.

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В первом периоде олимпийский чемпион с помощью поперечной передачи создал шикарный голевой момент Эрикссону Эку, но швед предоставленной возможностью воспользоваться не сумел. А во втором отрезке встречи после скидки Кирилла на Дамбу ворота Марка-Андре Флери спасла перекладина.

Несмотря на уникальность фаворита в борьбе за «Колдер Трофи», «Вегас» постепенно начинал читать русского форварда. Один из эпизодов во втором периоде выступил тому наглядным подтверждением: с помощью шикарного катания, от которого многие североамериканские эксперты до сих пор пребывают в восторге, Капризов ушел от Макнэбба и нагружал пятак хозяев, но защитники «Вегаса» были готовы к такому развитию событий и быстро завладели шайбой.

Капризов не был бы Капризовым, если бы эти локальные неудачи повлияли на его боевой настрой. В начале третьего периода «Миннесота» получила большинство и сумела его реализовать: Эрикссон Эк вырезал шикарную передачу на Кирилла, и тот не промахнулся по воротам уже отыгранного Флери — 1:1. Эта шайба для нашего соотечественника стала четвертой в последних пяти матчах.

Официальный сайт НХЛ

Не прошло и минуты, как тройка Капризова вывела свою команду вперед: Эрикссон Эк прошил голкипера «Вегаса».

Официальный сайт НХЛ

Парни Дебура, имевшие преимущество в счете на протяжении большей части встречи, пребывали в небольшом шоке от прыти соперника: даже финальный штурм и замена голкипера на шестого полевого игрока не помогли хозяевам вернуться в игру. «Миннесота» одержала очередную победу над прямым конкурентом и имеет реальные шансы выйти на первое место в Западном дивизионе.

Максим Самарцев

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Вегас Голден Найтс
1:2
1:0, 0:0, 0:2
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