Клуб НХЛ «Ванкувер» включил в ковид-протокол еще семь хоккеистов
ТАСС, 4 апреля. Семь игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» включены в
ТАСС, 4 апреля. Семь игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» включены в
Ранее в протокол были внесены семь игроков команды, сейчас этот список достиг 14 хоккеистов. Лига приняла решение перенести встречу с «Эдмонтоном» 4 апреля и две игры против «Виннипега», которые должны были пройти 5 и 7 апреля.
В субботу
Лига заявила, что «Ванкувер» будет отстранен от тренировочного процесса до 6 апреля, а ближайший матч команда сможет сыграть не раньше 8 апреля, против «Калгари».
«Ванкувер» занимает шестую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 35 очков в 37 матчах.