Клуб НХЛ «Ванкувер» включил в ковид-протокол еще семь хоккеистов

Ранее в протокол были внесены семь игроков команды, сейчас этот список достиг 14 хоккеистов. Лига приняла решение перенести встречу с «Эдмонтоном» 4 апреля и две игры против «Виннипега», которые должны были пройти 5 и 7 апреля.

В субботу ковид-протокол «Ванкувера» пополнили нападающие Трэвис Бойд, Джейс Гаврилюк, Бо Хорват, Тайлер Мотт, Брэндон Саттер, защитник Тайлер Майерс и голкипер Тэтчер Демко. Попадание игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Лига заявила, что «Ванкувер» будет отстранен от тренировочного процесса до 6 апреля, а ближайший матч команда сможет сыграть не раньше 8 апреля, против «Калгари».