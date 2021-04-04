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12:02 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Ванкувер» включил в ковид-протокол еще семь хоккеистов

ТАСС, 4 апреля. Семь игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» включены в ковид-протокол, в связи с чем ближайший матч канадская команда сможет сыграть не раньше 8 апреля. Об этом сообщает русскоязычная версия сайта лиги.

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Ранее в протокол были внесены семь игроков команды, сейчас этот список достиг 14 хоккеистов. Лига приняла решение перенести встречу с «Эдмонтоном» 4 апреля и две игры против «Виннипега», которые должны были пройти 5 и 7 апреля.

В субботу ковид-протокол «Ванкувера» пополнили нападающие Трэвис Бойд, Джейс Гаврилюк, Бо Хорват, Тайлер Мотт, Брэндон Саттер, защитник Тайлер Майерс и голкипер Тэтчер Демко. Попадание игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Лига заявила, что «Ванкувер» будет отстранен от тренировочного процесса до 6 апреля, а ближайший матч команда сможет сыграть не раньше 8 апреля, против «Калгари».

«Ванкувер» занимает шестую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 35 очков в 37 матчах.

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