Капризов забросил шайбу в матче НХЛ и повторил рекорд клуба

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 4 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Помимо россиянина, в составе победителей шайбу на свой счет записал Йоэль Эрикссон Эк.

Капризов отличился в третьем матче регулярки подряд и повторил рекорд клуба для новичков. Россиянин провел на площадке 18 минут и 40 секунд, четыре раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1».