«Русская машина не ломается». Меткое выражение Овечкина, которое стало пророческим

Александр впервые использовал эту фразу 15 лет назад, и до сих пор продолжает следовать своему принципу.

«Русская машина не ломается» — фраза, которая стала синонимом живучести и несокрушимости капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. За давностью лет можно было позабыть, кто именно пустил её в народ. А автором меткого выражения был сам Овечкин, впервые использовав его 15 лет назад, в начале своего второго сезона НХЛ.

На последних секундах гостевого матча с «Колорадо» ещё совсем молодой, 21-летний Овечкин попал под дружественный огонь, оказавшись на пути броска защитника «Вашингтона» Шейна Моррисонна, и покинул лёд с помощью партнёров по команде. У болельщиков «кэпс» от этого зрелища наверняка ёкнуло сердце, но уже на следующий день россиянин разгуливал по раздевалке, как ни в чём не бывало.

Он здорово провёл матч, забил гол, создал ещё несколько отличных моментов. И нечасто встретишь, чтобы снайпер, забивающий по 50 голов за сезон, блокировал броски. Он столько всего умеет! С ним всё в порядке, на 100%. На тренировке он снова летал по площадке, вчера ушёл с арены сам. Никакой травмы, никаких беспокойств. Ему даже минимальная помощь врачей не потребовалась. Глен Хэнлон бывший главный тренер «Вашингтона» Глен Хэнлон

Когда о повреждении спросили самого Овечкина, он ухмыльнулся: «Я в порядке. Русская машина не ломается».

Кто бы мог подумать, что эта фраза станет не только культовой, но и пророческой?

Громадный русский медведь, который сокрушает всё на своём пути уже 16-й год, играет по 20 с лишним минут за матч, забивает космическими темпами, попадает под силовые приёмы и сам раздаёт их направо и налево.

С таким стилем игры, как у него, другой давно бы сломался не один раз, но только не Овечкин. У него даже серьёзных травм, по сути, никогда и не было, по крайней мере таких, которые бы выбили его на длительный срок. Потому что он всегда рвётся играть, даже если не чувствует себя на 100% здоровым.

«Он не боится играть через боль. Некоторые игроки скажут: “Я не готов на 100%, поэтому не буду играть”. Он играет через травмы, в этом плане он человек старой закалки», — говорил генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Только в одном сезоне Овечкин пропустил больше четырёх матчей (не подряд, а вообще) — тогда ему пришлось шесть игр отсидеть в лазарете с травмой плеча. При этом по количеству силовых приёмов с момента дебюта в лиге (3104) он занимает четвёртое место после Дастина Брауна, Кэла Клаттербака и Мэтта Мартина.

«С учётом того, как он играет, меня повергло в шок, как мало матчей он пропускает. Когда я тренировал другую команду, то часто стоял на скамейке и думал: «Он вообще собирается хоть когда-нибудь пропускать матчи?», — вспоминал бывший наставник «Вашингтона» Тодд Рирден.

То, что для остальных выглядит как подвиг, для Овечкина — рутина. «Что вы имеете в виду, спрашивая, как у меня получается играть все матчи?», — недоумённо спрашивает Александр Великий, и объясняет: «Мы же весь год тренируемся, чтобы быть в хорошей форме, и летом тоже».

Овечкину фраза про русскую машину понравилась, и он ещё не раз её использовал. Экс-вратарь «Бостона» Тим Томас вспоминал, как на Матче звёзд случайно подставил подножку россиянину, и тот улетел головой в борт: «Я тут же к нему подъехал, начал спрашивать: «Прости пожалуйста, прости. С тобой всё в порядке?». А он сказал с русским акцентом: «Русская машина не ломается».

Русская машина в НХЛ сломалась лишь однажды, но, во-первых, повод был уважительный, а во-вторых, эта поломка стала одним из самых ярких празднований победы в Кубке Стэнли.

«Это русский медведь», — смеялся Джон Карлсон.

«Русская машина не ломается», — подхватил Никлас Бекстрём.

«Сейчас ломаюсь», — шутил Овечкин, попивая водичку.

Он имел полное право сломаться, потому что осуществил свою мечту — привёл «Вашингтон» к чемпионскому титулу. Но после безудержной вечеринки длиною в лето починился и вернулся к своим обязанностям — забивать, хитовать, вести за собой.