«Тампа» без Василевского проиграла «Детройту». У Наместникова 2 голевые передачи

Российский нападающий «красных крыльев» Владислав Наместников записал на свой счет 2 голевые передачи за 15:56 игрового времени.
Российский защитник «молний» Михаил Сергачев отыграл 22:07 и завершил встречу с показателем полезности «-3». Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел игру в запасе, а его сменщик Кристофер Гибсон команду не выручил, отразив лишь 13 бросков из 17.
«Тампа» прервала серию из двух побед подряд, но продолжает лидировать в Центральном дивизионе с 54 очками. «Детройт» (31 очко) выиграл впервые за 4 матча и занимает последнее место в Центральном дивизионе.