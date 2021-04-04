«Тампа» без Василевского проиграла «Детройту». У Наместникова 2 голевые передачи

Российский нападающий «красных крыльев» Владислав Наместников записал на свой счет 2 голевые передачи за 15:56 игрового времени.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачев отыграл 22:07 и завершил встречу с показателем полезности «-3». Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел игру в запасе, а его сменщик Кристофер Гибсон команду не выручил, отразив лишь 13 бросков из 17.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-fIlH2cpuqQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.