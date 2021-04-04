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22:49 (мск), источник: Sport24

«Тампа» без Василевского проиграла «Детройту». У Наместникова 2 голевые передачи

«Детройт Ред Уингз» на выезде обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, состоявшаяся в Тампе 4 апреля, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

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Источник: AP 2020

Российский нападающий «красных крыльев» Владислав Наместников записал на свой счет 2 голевые передачи за 15:56 игрового времени.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачев отыграл 22:07 и завершил встречу с показателем полезности «-3». Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел игру в запасе, а его сменщик Кристофер Гибсон команду не выручил, отразив лишь 13 бросков из 17.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» прервала серию из двух побед подряд, но продолжает лидировать в Центральном дивизионе с 54 очками. «Детройт» (31 очко) выиграл впервые за 4 матча и занимает последнее место в Центральном дивизионе.

Тампа-Бэй Лайтнинг
1:5
0:1, 0:3, 1:1
Детройт Ред Уингз
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