Количество включенных в ковид-протокол игроков клуба НХЛ «Ванкувер» достигло 16
ТАСС, 5 апреля. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» нападающий Марк Микелис и защитник Джейлен Четфилд включены в
ТАСС, 5 апреля. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» нападающий Марк Микелис и защитник Джейлен Четфилд включены в
Ранее в протокол были внесены 14 игроков команды. Лига приняла решение перенести встречу с «Эдмонтоном» 4 апреля и две игры против «Виннипега», которые должны были пройти 5 и 7 апреля.
Попадание игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин
Лига ранее заявила, что «Ванкувер» будет отстранен от тренировочного процесса до 6 апреля, а ближайший матч команда сможет сыграть не раньше 8 апреля, против «Калгари».
Микелис провел в текущем сезоне 6 матчей, Четфилд — 10. Игроки не отметились результативными действиями.
«Ванкувер» занимает пятую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 35 очков в 37 матчах.