Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. НХЛ
4.04
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
30
Хоккей. НХЛ
4.04
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
45
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
09:19 (мск), источник: ТАСС

Количество включенных в ковид-протокол игроков клуба НХЛ «Ванкувер» достигло 16

ТАСС, 5 апреля. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» нападающий Марк Микелис и защитник Джейлен Четфилд включены в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика
Источник: AP 2020

Ранее в протокол были внесены 14 игроков команды. Лига приняла решение перенести встречу с «Эдмонтоном» 4 апреля и две игры против «Виннипега», которые должны были пройти 5 и 7 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Ванкувер Кэнакс

Попадание игроков в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Лига ранее заявила, что «Ванкувер» будет отстранен от тренировочного процесса до 6 апреля, а ближайший матч команда сможет сыграть не раньше 8 апреля, против «Калгари».

Микелис провел в текущем сезоне 6 матчей, Четфилд — 10. Игроки не отметились результативными действиями.

«Ванкувер» занимает пятую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 35 очков в 37 матчах.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Интрига жива. «Спартак» сократил отставание от «Зенита» в РПЛ
Черчесов признал «дзюбозависимость» сборной России
Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Кэпиталз» обыграть «Девилз»
СКА бессилен против идеального механизма ЦСКА. Счет в серии 2–0
Российский голкипер НХЛ выведен из ковид-протокола
Хачанов потерял две позиции в рейтинге ATP
У футболиста «Манчестер Юнайтед» найден коронавирус
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь