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11:00 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Коламбус» и одержала шестую победу подряд в НХЛ

ТАСС, 5 апреля. «Флорида» со счетом 3:0 обыграла «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Шайбы забросили Александр Барков (22-я минута), Фрэнк Ватрано (48) и Густав Форслинг (43).

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе. Место в воротах занял Крис Дриджер, он отразил все 32 броска по своим воротам и оформил второй шатаут в сезоне (третий в карьере). Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко не отметились результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

«Флорида» одержала шестую победу подряд и занимает первую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 56 очков в 39 матчах. «Коламбус» находится на седьмой позиции с 36 очками в 40 играх. Следующие матчи команды проведут 7 апреля, «Флорида» сыграет на выезде с «Каролиной», «Коламбус» примет «Тампу».

В других матчах дня «Каролина» победила дома «Даллас» со счетом 1:0, «Аризона» обыграла в гостях в овертайме «Анахайм» (3:2), «Калгари» на своем льду уступил «Торонто» (2:4).

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