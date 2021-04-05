«Флорида» обыграла «Коламбус» и одержала шестую победу подряд в НХЛ

Шайбы забросили Александр Барков (22-я минута), Фрэнк Ватрано (48) и Густав Форслинг (43).

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе. Место в воротах занял Крис Дриджер, он отразил все 32 броска по своим воротам и оформил второй шатаут в сезоне (третий в карьере). Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко не отметились результативными действиями.

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«Флорида» одержала шестую победу подряд и занимает первую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 56 очков в 39 матчах. «Коламбус» находится на седьмой позиции с 36 очками в 40 играх. Следующие матчи команды проведут 7 апреля, «Флорида» сыграет на выезде с «Каролиной», «Коламбус» примет «Тампу».