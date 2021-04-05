Овечкин отметил игру вратаря «Вашингтона» Самсонова в матче НХЛ против «Нью-Джерси»

В ночь на понедельник «Вашингтон» в гостях победил «Нью-Джерси» со счетом 5:4. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 725-й в регулярных чемпионатах. Самсонов отразил 35 из 39 бросков.

«У соперника было много шансов забить, но я думаю, что Сэмми сегодня было не остановить, — сказал Овечкин. — Очевидно, что он подарил нам победу. Мы отреагировали, когда они забили гол, перегруппировались, затем вышли вперед со счетом 3:1 и снова позволили сопернику вернуться в игру, но, как я уже сказал, Сэмми сегодня был очень хорош».