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13:03 (мск), источник: ТАСС

Овечкин отметил игру вратаря «Вашингтона» Самсонова в матче НХЛ против «Нью-Джерси»

ТАСС, 5 апреля. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Илья Самсонов подарил команде победу в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси». Такое мнение высказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

В ночь на понедельник «Вашингтон» в гостях победил «Нью-Джерси» со счетом 5:4. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 725-й в регулярных чемпионатах. Самсонов отразил 35 из 39 бросков.

«У соперника было много шансов забить, но я думаю, что Сэмми сегодня было не остановить, — сказал Овечкин. — Очевидно, что он подарил нам победу. Мы отреагировали, когда они забили гол, перегруппировались, затем вышли вперед со счетом 3:1 и снова позволили сопернику вернуться в игру, но, как я уже сказал, Сэмми сегодня был очень хорош».

Самсонов в нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых одержал девять побед, в среднем пропуская 2,87 шайбы за игру и отражая 89,6% бросков.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 54 очка в 38 матчах. В следующем матче «Вашингтон» 7 апреля в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

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