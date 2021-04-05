В «Далласе» прокомментировали включение тренера команды в ковид-протокол по ходу матча НХЛ

«Я знаю, что у клуба НБА “Даллас” была похожая ситуация с тренером Риком Карлайлом, также есть много других людей, с которыми это случилось, — сказал Нилл. — Мы считаем, что тест дал ложноположительный результат, но существует протокол. При ПЦР-тестировании есть разные уровни заражения или что-то вроде того, у него была очень низкая оценка, но тем не менее положительная, поэтому из соображений безопасности его сняли с матча».