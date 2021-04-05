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13:05 (мск), источник: ТАСС

В «Далласе» прокомментировали включение тренера команды в ковид-протокол по ходу матча НХЛ

ТАСС, 5 апреля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Рик Боунесс был включен в ковид-протокол лиги по ходу матча регулярного чемпионата против «Каролины» из соображений безопасности. Об этом сообщил генеральный директор клуба Джим Нилл, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

Боунесс не вышел на третий период матча, который завершился победой «Каролины» со счетом 1:0. На скамейке его обязанности выполнял помощник Джон Стивенс.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я знаю, что у клуба НБА “Даллас” была похожая ситуация с тренером Риком Карлайлом, также есть много других людей, с которыми это случилось, — сказал Нилл. — Мы считаем, что тест дал ложноположительный результат, но существует протокол. При ПЦР-тестировании есть разные уровни заражения или что-то вроде того, у него была очень низкая оценка, но тем не менее положительная, поэтому из соображений безопасности его сняли с матча».

«Однако он был вакцинирован, ему были сделаны обе прививки», — добавил генеральный директор клуба.

Официальный сайт НХЛ

Ранее стало известно, что российский вратарь «Далласа» Антон Худобин выведен из ковид-протокола и сможет принять участие в следующем матче команды.

«Даллас» занимает шестое место в Центральном дивизионе, набрав 36 очков в 36 матчах. В следующем матче хоккеисты из Техаса в гостях сыграют с «Чикаго» 7 апреля.

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