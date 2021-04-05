В «Далласе» прокомментировали включение тренера команды в ковид-протокол по ходу матча НХЛ
ТАСС, 5 апреля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Рик Боунесс был включен в
ТАСС, 5 апреля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Рик Боунесс был включен в
Боунесс не вышел на третий период матча, который завершился победой «Каролины» со счетом 1:0. На скамейке его обязанности выполнял помощник Джон Стивенс.
«Я знаю, что у клуба НБА “Даллас” была похожая ситуация с тренером Риком Карлайлом, также есть много других людей, с которыми это случилось, — сказал Нилл. — Мы считаем, что тест дал ложноположительный результат, но существует протокол. При
«Однако он был вакцинирован, ему были сделаны обе прививки», — добавил генеральный директор клуба.
Ранее стало известно, что российский вратарь «Далласа» Антон Худобин выведен из
«Даллас» занимает шестое место в Центральном дивизионе, набрав 36 очков в 36 матчах. В следующем матче хоккеисты из Техаса в гостях сыграют с «Чикаго» 7 апреля.