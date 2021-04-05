Клуб НХЛ «Вашингтон» отозвал из аренды защитника «Салавата Юлаева» Алексеева

Договор об аренде между клубами был подписан в сентябре 2020 года. «Салават Юлаев» сохранит спортивные права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В нынешнем сезоне КХЛ россиянин принял участие в 64 играх, в которых набрал 17 (8 шайб + 9 передач) очков. «Салават Юлаев» завершил сезон в ¼ финала, проиграв в серии «Ак Барсу» со счетом 0−4. Ранее «Коламбус» отозвал из аренды голкипера «Салавата Юлаева» Даниила Тарасова.