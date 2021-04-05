Клуб НХЛ «Вашингтон» отозвал из аренды защитника «Салавата Юлаева» Алексеева

Договор об аренде между клубами был подписан в сентябре 2020 года. «Салават Юлаев» сохранит спортивные права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В нынешнем сезоне КХЛ россиянин принял участие в 64 играх, в которых набрал 17 (8 шайб + 9 передач) очков. «Салават Юлаев» завершил сезон в ¼ финала, проиграв в серии «Ак Барсу» со счетом 0−4. Ранее «Коламбус» отозвал из аренды голкипера «Салавата Юлаева» Даниила Тарасова.
Алексееву 21 год, на драфте НХЛ в 2019 году он был выбран «Вашингтоном» в первом раунде под общим 21-м номером. Сезон-2019/20 защитник провел в фарм-клубе «Вашингтона» в Американской хоккейной лиге (58 матчей; 3+18 очков). Он является бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2019).