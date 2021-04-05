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21:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» отправил российского хоккеиста Алексеева в фарм-клуб

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» перевел российского защитника Александра Алексеева в фарм-клуб «Херши Беарз», выступающий в Американской хоккейной лиге (AHL), сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Источник: AFP 2020

Ранее в понедельник уфимский «Салават Юлаев» объявил, что Алексеев, который выступал за команду в текущем сезоне КХЛ на условиях аренды, вернулся в «Кэпиталз». Защитник набрал 16 очков (8 шайб + 8 голевых передач) в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также отдал результативный пас в девяти играх плей-офф.

Алексеев был выбран «Вашингтоном» на драфте-2018 под общим 31-м номером. В НХЛ 21-летний россиянин пока не провел ни одного матча.

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