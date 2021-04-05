«Вашингтон» отправил российского хоккеиста Алексеева в фарм-клуб

Ранее в понедельник уфимский «Салават Юлаев» объявил, что Алексеев, который выступал за команду в текущем сезоне КХЛ на условиях аренды, вернулся в «Кэпиталз». Защитник набрал 16 очков (8 шайб + 8 голевых передач) в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также отдал результативный пас в девяти играх плей-офф.