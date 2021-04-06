Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

Команды сыграли друг с другом в шестой раз за сезон, «Филадельфия» одержала первую победу над «Бостоном» и занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 41 очко в 37 матчах. «Бостон» находится на четвертой позиции с 44 очками за 35 игр. Следующий матч команды проведут 7 апреля в Филадельфии.