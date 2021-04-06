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08:53 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

ТАСС, 6 апреля. «Филадельфия» обыграла «Бостон» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Трэвис Конечны (11-я минута), Шон Кутюрье (47), Трэвис Санхейм (64). У проигравших шайбы забросили Карсон Кульман (18), Патрис Бержерон (21).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал две голевые передачи, набрав 20 очков (шесть голов + 14 передач) в 37 матчах текущего сезона.

Команды сыграли друг с другом в шестой раз за сезон, «Филадельфия» одержала первую победу над «Бостоном» и занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 41 очко в 37 матчах. «Бостон» находится на четвертой позиции с 44 очками за 35 игр. Следующий матч команды проведут 7 апреля в Филадельфии.

В других матчах игрового дня «Монреаль» на своей площадке обыграл «Эдмонтон» (3:2, в овертайме), «Виннипег» дома победил «Оттаву» (4:3), нападающие гостей Артем Анисимов и Евгений Дадонов отметились голевыми передачами.

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Бостон Брюинз
2:3ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Филадельфия Флайерз
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