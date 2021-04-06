«Вегас» разгромил «Сент-Луис», Тарасенко и Барбашев очков не набрали
В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Голден Найтс» со счетом 6:1.
В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Голден Найтс» со счетом 6:1.
В составе победителей дублем отметился Алек Мартинес. Еще по голу забили Томаш Носек, Уильям Каррье, Джонатан Маршессо и Николас Хаг.
Автором единственной шайбы «Блюз» стал Тайлер Бозак. Российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков ен набрали.