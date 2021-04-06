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08:57 (мск), источник: Sport24

«Вегас» разгромил «Сент-Луис», Тарасенко и Барбашев очков не набрали

В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Голден Найтс» со счетом 6:1.

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В составе победителей дублем отметился Алек Мартинес. Еще по голу забили Томаш Носек, Уильям Каррье, Джонатан Маршессо и Николас Хаг.

Автором единственной шайбы «Блюз» стал Тайлер Бозак. Российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков ен набрали.

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Сент-Луис Блюз
1:6
1:2, 0:4, 0:0
Вегас Голден Найтс
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