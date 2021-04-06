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09:29 (мск), источник: Sport24

В Америке крутят шикарный трюк русского хоккеиста. Анисимов выдал голевой пас на находившегося за спиной партнера

Артема рано списали?

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Нынешний сезон Национальной хоккейной лиги для российского форварда «Оттава Сенаторз» Артема Анисимова превращается в настоящий кошмар. Наш центральный нападающий уже дважды за укороченную из-за пандемии коронавируса регулярку оказывался на драфте отказов, оба раза не привлекал ни один клуб лучшей лиги мира и оставался в канадской команде, проводя немало времени в запасе. К началу апреля у многих не осталось сомнений, что североамериканский этап карьеры Анисимова подошел к концу и в следующем сезоне его стоит ждать на родине. Но Артем смог удивить.

Все началось ночью с субботы на воскресенье по московскому времени. В тот день «Оттава» играла с «Монреалем», а для ее русского центра это был первый матч после очередной процедуры драфта отказов. И заодно — лучший в сезоне. В середине второго периода Артем сбросил шайбу на Тома Шабо, тот стрельнул, а Евгений Дадонов удачно подкорректировал полет хоккейного снаряда на пятаке.

Меньше чем через 10 минут Артем стянул на себя двух соперников за воротами «Канадиенс» и выдал еще один результативный ассист на Дадонова. Кажется, Евгений радовался за Анисимова сильнее его самого.

А в начале третьей двадцатиминутке 51-й номер «Оттавы» мог забивать сам, но вместо этого заработал ассистентский хет-трик, попав шайбой в 21-летнего Алекса Форментона.

«Сенаторз» вынесли «Канадиенс», а у Анисимова появился повод впервые за долгое время пообщаться с журналистами:

«Было очень приятно, особенно учитывая, что мы победили. Мы много говорили с Дадоновым и Форментоном об игре и старались находить свободное пространство. Конечно, тяжело не играть, но с трибуны я старался наблюдать за соперниками и искать их слабые места, чтобы потом применить эти знания в игре».

Ну, а в ночь с понедельника на вторник Артем продолжил свой впечатляющий камбэк в лучшую лигу мира. На этот раз «Оттава» уступила «Виннипега», результативные подвиги Анисимова ограничились одним результативным баллом, заток каким! За 3 минуты до конца основного времени он получил передачу от Дадонова, вылез на пятак и в тот момент, когда все ждали броска по воротам, центральный нападающий сделал изысканную скидку себе за спину на набежавшего Коннора Брауна. Канадец крутейший слепой пас, который прямо сейчас крутят в десятках североамериканских аккаунтах твиттера, не испортил.

Несмотря на неудачу «Оттавы», уже ни на что не рассчитывающую в этом сезоне, Анисимов смог сделать еще один шаг к тому, чтобы остаться в главной лиге мира. Главное не останавливаться и тогда рабочее место для Артем должно найтись, тем более, со следующего сезона этих мест станет больше, ведь в лигу зайдет новая команда из Сиэттла.

Виннипег Джетс
4:3
1:0, 3:1, 0:2
Оттава Сенаторз
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