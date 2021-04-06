В Америке крутят шикарный трюк русского хоккеиста. Анисимов выдал голевой пас на находившегося за спиной партнера
Артема рано списали?
Артема рано списали?
Нынешний сезон Национальной хоккейной лиги для российского форварда «Оттава Сенаторз» Артема Анисимова превращается в настоящий кошмар. Наш центральный нападающий уже дважды за укороченную
Все началось ночью с субботы на воскресенье по московскому времени. В тот день «Оттава» играла с «Монреалем», а для ее русского центра это был первый матч после очередной процедуры драфта отказов. И заодно — лучший в сезоне. В середине второго периода Артем сбросил шайбу на Тома Шабо, тот стрельнул, а Евгений Дадонов удачно подкорректировал полет хоккейного снаряда на пятаке.
Меньше чем через 10 минут Артем стянул на себя двух соперников за воротами «Канадиенс» и выдал еще один результативный ассист на Дадонова. Кажется, Евгений радовался за Анисимова сильнее его самого.
А в начале третьей двадцатиминутке 51-й номер «Оттавы» мог забивать сам, но вместо этого заработал ассистентский
«Сенаторз» вынесли «Канадиенс», а у Анисимова появился повод впервые за долгое время пообщаться с журналистами:
«Было очень приятно, особенно учитывая, что мы победили. Мы много говорили с Дадоновым и Форментоном об игре и старались находить свободное пространство. Конечно, тяжело не играть, но с трибуны я старался наблюдать за соперниками и искать их слабые места, чтобы потом применить эти знания в игре».
Ну, а в ночь с понедельника на вторник Артем продолжил свой впечатляющий камбэк в лучшую лигу мира. На этот раз «Оттава» уступила «Виннипега», результативные подвиги Анисимова ограничились одним результативным баллом, заток каким! За 3 минуты до конца основного времени он получил передачу от Дадонова, вылез на пятак и в тот момент, когда все ждали броска по воротам, центральный нападающий сделал изысканную скидку себе за спину на набежавшего Коннора Брауна. Канадец крутейший слепой пас, который прямо сейчас крутят в десятках североамериканских аккаунтах твиттера, не испортил.
Несмотря на неудачу «Оттавы», уже ни на что не рассчитывающую в этом сезоне, Анисимов смог сделать еще один шаг к тому, чтобы остаться в главной лиге мира. Главное не останавливаться и тогда рабочее место для Артем должно найтись, тем более, со следующего сезона этих мест станет больше, ведь в лигу зайдет новая команда из Сиэттла.