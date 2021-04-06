«Торонто» с Михеевым обыграл «Калгари»

В составе победителей дублем отметился Остон Мэттьюс. Еще по голу забили Джон Таварес, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца. Российский нападающий Илья Михеев результативными действиями не отличился.

У «Флэймз» дважды забил Микаэль Баклунд, еще одна шайба на счету Эндрю Манджапана.

Для «Торонто» это четвертая победа кряду, тогда как «Калгари» проиграл четвертую игру подряд.