«Торонто» с Михеевым обыграл «Калгари»
В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» — «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 5:3.
В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» — «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 5:3.
В составе победителей дублем отметился Остон Мэттьюс. Еще по голу забили Джон Таварес, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца. Российский нападающий Илья Михеев результативными действиями не отличился.
У «Флэймз» дважды забил Микаэль Баклунд, еще одна шайба на счету Эндрю Манджапана.
Для «Торонто» это четвертая победа кряду, тогда как «Калгари» проиграл четвертую игру подряд.