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09:31 (мск), источник: Sport24

«Торонто» с Михеевым обыграл «Калгари»

В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» — «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 5:3.

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В составе победителей дублем отметился Остон Мэттьюс. Еще по голу забили Джон Таварес, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца. Российский нападающий Илья Михеев результативными действиями не отличился.

У «Флэймз» дважды забил Микаэль Баклунд, еще одна шайба на счету Эндрю Манджапана.

Для «Торонто» это четвертая победа кряду, тогда как «Калгари» проиграл четвертую игру подряд.

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Калгари Флэймз
3:5
0:0, 1:2, 2:3
Торонто Мэйпл Ливз
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