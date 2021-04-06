«Аризона» без Просветова победила «Лос-Анджелес», Любушкин очков не набрал

В составе победителей хет-триком отметился Майкл Бантинг. Еще по голу забили Дерик Брассар и Кристиан Дворак. Российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отличился, закончив матч с показателем полезности «+1». Голкипер Иван Просветов участие в матче не принимал.