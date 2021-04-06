«Аризона» без Просветова победила «Лос-Анджелес», Любушкин очков не набрал
В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Аризона Койотис». Встреча завершилась победой «Койотис» со счетом 5:2.
В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Аризона Койотис». Встреча завершилась победой «Койотис» со счетом 5:2.
В составе победителей
У «Кингз» забивали Дрю Даути и Андреас Атанасиу.
Для «Аризоны» это третья победа кряду, тогда как «Лос-Анджелес» проиграю третью игру подряд.