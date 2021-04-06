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09:35 (мск), источник: Sport24

«Аризона» без Просветова победила «Лос-Анджелес», Любушкин очков не набрал

В ночь на 6 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Аризона Койотис». Встреча завершилась победой «Койотис» со счетом 5:2.

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В составе победителей хет-триком отметился Майкл Бантинг. Еще по голу забили Дерик Брассар и Кристиан Дворак. Российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отличился, закончив матч с показателем полезности «+1». Голкипер Иван Просветов участие в матче не принимал.

У «Кингз» забивали Дрю Даути и Андреас Атанасиу.

Для «Аризоны» это третья победа кряду, тогда как «Лос-Анджелес» проиграю третью игру подряд.

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Лос-Анджелес Кингз
2:5
1:3, 0:1, 1:1
Аризона Койотс
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