Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
42
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
84
Хоккей. НХЛ
23:59
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
Триумф российских фигуристок на ЧМ
09:43 (мск), источник: Sport24

Как же крут Панарин! У русской звезды «Нью-Йорка» — гол, хет-трик из передач и разгром «Питтсбурга»

Но зона плей-офф по-прежнему далека.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Чем ближе конец регулярного чемпионата, тем чаще каждый отдельный матч рассматривается с точки зрения своего влияния на положение команд в турнирной таблице, и, как следствие, на перспективы их выхода в решающую стадию сезона. В этом плане у команды Панарина большие проблемы: «синерубашечники» занимают лишь шестое место в Восточном дивизионе и отстают от идущего четвертым «Бостона» на пять очков (при этом у подопечных Брюса Кэссиди еще 2 матча в запасе).

Во время загрузки произошла ошибка.

Можно сказать, что у команды Куинна плей-офф уже стартовал: чтобы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли, Панарину и компании необходимо одержать максимальное количество побед в оставшихся встречах. И «Рейнджерс» начали претворять этот план в жизнь уже в матче с «Питтсбургом», который не имел никаких проблем с турнирным положением и занимал относительно безопасное третье место в таблице.

Команда Панарина открыла счет уже на второй минуте встречи: Хлебушек нашел Блэквелла пасом в средней зоне, а американский форвард хотел было отпасовать под бросок Строуму, но после рикошета от конька защитника «Пингвинз» Майка Мэтисона шайба сама нашла путь в ворота Тристана Джери — 1:0.

Официальный сайт НХЛ

Следующей шайбы болельщикам «Рейнджерс» пришлось ждать совсем недолго: на этот раз ассистентом выступил Павел Бучневич. Безусловно, лидер команды Куинна проводит лучший сезон в карьере, однако этот результативный балл он заработал благодаря счастливой случайности: Павел выкатил на ворота Тристана Джери, но не сумел переиграть его, и тут как тут оказался Зибанежад, который поразил ворота соперника и помог партнеру набрать 33-е очко в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

А через пару минут отличился и сам Панарин: лидер хозяев реализовал большинство, хлестко бросив с кистей в ближнюю девятку. 3:0 к середине первого периода!

Официальный сайт НХЛ

«Питтсбург» усилиями Джареда Макканна организовал скромный ответ разыгравшимся парням Куинна, но одержать победу в этом матче у «пингвинов» не было ни малейших шансов. И этот тезис подтвердил Райан Строум, который после передачи Хлебушка во второй раз в этой встрече реализовал большинство.

Официальный сайт НХЛ

Не сказать, что гости выглядели в этом матче слабо и заслуживали поражения. Просто «Рейнджерс» уже не в первый раз в сезоне включили режим убийцы и просто уничтожили опонента. Подопечные Куинна продолжили голевое безобразие: на шайбы Лафренье и Какко «Пингвинз» ответили точными бросками в исполнении Мэтисона и Гюнцеля.

В какой-то момент могло создаться впечатление, что команда Майка Салливана имела шансы вернуться в игру и переломить ход матча. Но подобное развитие событий предвосхитил Адам Фокс, который после изящной передачи Зибанежада забросил седьмую шайбу своей команды в этой встрече и забил последний гвоздь к крышку гроба Кросби и компании.

Официальный сайт НХЛ

Точку в матче со стороны «Рейнджерс» поставила красивая комбинация с участием наших соотечественников: Панарин вошел в чужую зону и сделал диагональ на Хитила, который вспорол всю оборону соперника разрезающей передачей на Бучневича. Павлу оставалось лишь попасть по пустым воротам, с чем он без особого труда справился. 4 очка у Хлебушка и 2 у Буча — просто фантастика! Добавьте сюда 41 спасение Шестеркина и вклад россиян в эту победу станет уникальным.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а шайба Дюмулина за минуту до конца матча, по замыслу автора, наверняка должна была напомнить о несгибаемом характере «Питтсбурга», игроки которого не сдаются даже при очевидном исходе встречи. Однако этот гол всего-навсего подвел черту под победой команды Панарина, которая в ночь со вторника на среду по московскому времени была просто неудержима и сделала еще один шаг навстречу плей-офф. Если «Рейнджерс» в итоге все-таки попадет в предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли, благодарить за это хоккейный Нью-Йорк будет обязан русских звезд.

Максим Самарцев

Читайте также
Нью-Йорк Рейнджерс
8:4
4:1, 1:1, 3:2
Питтсбург Пингвинз
 Регина Тодоренко: «Я стыдилась своего тела из-за груди. Выходы в купальнике были для меня невыносимы»
«Жду, что напишут, какая я развратница, опять фотки в трусах». Русская легкоатлетка бросила нам вызов
Тухлый матч Овечкина. У Александра не получалось вообще ничего
ЦСКА разгромил СКА и повел 3-0 в полуфинальной серии плей-офф
В Госдепе заявили, что США не приняли решения об ОИ в КНР
Экс-игрок «Спартака» с COVID-19 нарушил самоизоляцию
В российском клубе раскрыли планы на форварда сборной Казахстана
Клопп заявил, что «Ливерпуль» заслуженно уступил «Реалу» в ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь