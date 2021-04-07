Как же крут Панарин! У русской звезды «Нью-Йорка» — гол, хет-трик из передач и разгром «Питтсбурга»
Но зона
Но зона
Чем ближе конец регулярного чемпионата, тем чаще каждый отдельный матч рассматривается с точки зрения своего влияния на положение команд в турнирной таблице, и, как следствие, на перспективы их выхода в решающую стадию сезона. В этом плане у команды Панарина большие проблемы: «синерубашечники» занимают лишь шестое место в Восточном дивизионе и отстают от идущего четвертым «Бостона» на пять очков (при этом у подопечных Брюса Кэссиди еще 2 матча в запасе).
Можно сказать, что у команды Куинна
Команда Панарина открыла счет уже на второй минуте встречи: Хлебушек нашел Блэквелла пасом в средней зоне, а американский форвард хотел было отпасовать под бросок Строуму, но после рикошета от конька защитника «Пингвинз» Майка Мэтисона шайба сама нашла путь в ворота Тристана Джери — 1:0.
Следующей шайбы болельщикам «Рейнджерс» пришлось ждать совсем недолго: на этот раз ассистентом выступил Павел Бучневич. Безусловно, лидер команды Куинна проводит лучший сезон в карьере, однако этот результативный балл он заработал благодаря счастливой случайности: Павел выкатил на ворота Тристана Джери, но не сумел переиграть его, и тут как тут оказался Зибанежад, который поразил ворота соперника и помог партнеру набрать 33-е очко в сезоне.
А через пару минут отличился и сам Панарин: лидер хозяев реализовал большинство, хлестко бросив с кистей в ближнюю девятку. 3:0 к середине первого периода!
«Питтсбург» усилиями Джареда Макканна организовал скромный ответ разыгравшимся парням Куинна, но одержать победу в этом матче у «пингвинов» не было ни малейших шансов. И этот тезис подтвердил Райан Строум, который после передачи Хлебушка во второй раз в этой встрече реализовал большинство.
Не сказать, что гости выглядели в этом матче слабо и заслуживали поражения. Просто «Рейнджерс» уже не в первый раз в сезоне включили режим убийцы и просто уничтожили опонента. Подопечные Куинна продолжили голевое безобразие: на шайбы Лафренье и Какко «Пингвинз» ответили точными бросками в исполнении Мэтисона и Гюнцеля.
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Точку в матче со стороны «Рейнджерс» поставила красивая комбинация с участием наших соотечественников: Панарин вошел в чужую зону и сделал диагональ на Хитила, который вспорол всю оборону соперника разрезающей передачей на Бучневича. Павлу оставалось лишь попасть по пустым воротам, с чем он без особого труда справился. 4 очка у Хлебушка и 2 у Буча — просто фантастика! Добавьте сюда 41 спасение Шестеркина и вклад россиян в эту победу станет уникальным.
Ну, а шайба Дюмулина за минуту до конца матча, по замыслу автора, наверняка должна была напомнить о несгибаемом характере «Питтсбурга», игроки которого не сдаются даже при очевидном исходе встречи. Однако этот гол
Максим Самарцев