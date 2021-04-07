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09:52 (мск), источник: Sport24

Тухлый матч Овечкина на глазах у бывшего тренера. У Ови не получалось вообще ничего, его команда проиграла всухую

Для победы «Айлендерс» хватило одного гола.

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16
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Каждый гол Александра Овечкина не только приближает его к вечному рекорду Уэйна Гретцки и другим достижениям, но и дает надежду, что Ови выдаст очередную результативную серию. В последние годы это стало его стилем — несколько матчей с заброшенными шайбами нередко сменяются короткими засухами. В конце марта и начала апреля Александр молчал в трех встречах подряд, затем забил и отдал пару ассистов в игре с «Нью-Джерси». Конечно, все ждали продолжения.

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Для этого был и еще один повод. Перед матчем с «Айлендерс» главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт принял решение воссоединить Овечкина в звене с Евгением Кузнецовым, до этого коуч воспитывал русского центрфорварда в четвертом звене. Казалось, Кузя сделает все, чтобы продолжить свою реабилитацию в глазах Лавиолетта, что значительно повышало шансы Ови на очередные голевые подвиги.

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Но насколько же сурова оказалась реальность. Вместо голов и продолжения погони за десятым «Морис Ришар Трофи» капитан «столичных» выдал один из самых тухлых матчей в сезоне. Ему доверили 22 минуты игрового времени, 4 из которых в большинстве, а Алекс за это время сподобился всего-навсего на 2 броска в створ. Такого низкого КПД у него в нынешней регулярки еще не было!

Хотите самый убойный момент русской суперзвезды вечером вторника? Им стоит признать попытку Овечкина продраться к воротам Семена Варламова. Выглядело все перспективно, но ровно до тех пор, пока в дело не вмешался 22-летний нападающий «Нью-Йорка» Киффер Беллоуз.

Лучший снайпер МЧМ-2018, в прошлом году пойманный на употреблении запрещенных препаратов, справился с Ови так, как будто преследовал не величайшего снайпера современности, а абсолютно заурядного форварда где-нибудь в АХЛ.

Немногим лучше сложился матч и для Кузнецова. За 20 минут айстайма (2 в большинстве) он совершил те же 2 броска по рамке Варламова. Более того, на пару с Овечкиным они стали соучастниками единственного гола этого вечера. Александр не смог принять шайбу, выброшенную по борту Здено Харой, а Евгений со спины наблюдал, как Брок Нельсон приносит своей команде победу. Ужасный вечер для русской диаспоры «Кэпиталз».

Официальный сайт НХЛ

Ну, а главной звездой встречи стал российский вратарь хозяев. Варламов совершил 29 спасений, оформил 4-й шатаут в сезоне и помог своей команде догнать столичный клуб в турнирной таблице Восточного дивизиона — у обеих команд по 39 игр и 54 очка. К слову «Кэпиталз» не проигрывали всухую с 27 февраля 2020-го (404 дня), так что Семен совершил почти невозможное!

Артём Гаев

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Нью-Йорк Айлендерс
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Вашингтон Кэпиталз
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