Тухлый матч Овечкина на глазах у бывшего тренера. У Ови не получалось вообще ничего, его команда проиграла всухую

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Каждый гол Александра Овечкина не только приближает его к вечному рекорду Уэйна Гретцки и другим достижениям, но и дает надежду, что Ови выдаст очередную результативную серию. В последние годы это стало его стилем — несколько матчей с заброшенными шайбами нередко сменяются короткими засухами. В конце марта и начала апреля Александр молчал в трех встречах подряд, затем забил и отдал пару ассистов в игре с «Нью-Джерси». Конечно, все ждали продолжения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--821f40c40361faef0ecc" data-vnd="821f40c40361faef0ecc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=821f40c40361faef0ecc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для этого был и еще один повод. Перед матчем с «Айлендерс» главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт принял решение воссоединить Овечкина в звене с Евгением Кузнецовым, до этого коуч воспитывал русского центрфорварда в четвертом звене. Казалось, Кузя сделает все, чтобы продолжить свою реабилитацию в глазах Лавиолетта, что значительно повышало шансы Ови на очередные голевые подвиги.

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Но насколько же сурова оказалась реальность. Вместо голов и продолжения погони за десятым «Морис Ришар Трофи» капитан «столичных» выдал один из самых тухлых матчей в сезоне. Ему доверили 22 минуты игрового времени, 4 из которых в большинстве, а Алекс за это время сподобился всего-навсего на 2 броска в створ. Такого низкого КПД у него в нынешней регулярки еще не было!

Хотите самый убойный момент русской суперзвезды вечером вторника? Им стоит признать попытку Овечкина продраться к воротам Семена Варламова. Выглядело все перспективно, но ровно до тех пор, пока в дело не вмешался 22-летний нападающий «Нью-Йорка» Киффер Беллоуз.

Лучший снайпер МЧМ-2018, в прошлом году пойманный на употреблении запрещенных препаратов, справился с Ови так, как будто преследовал не величайшего снайпера современности, а абсолютно заурядного форварда где-нибудь в АХЛ.

Немногим лучше сложился матч и для Кузнецова. За 20 минут айстайма (2 в большинстве) он совершил те же 2 броска по рамке Варламова. Более того, на пару с Овечкиным они стали соучастниками единственного гола этого вечера. Александр не смог принять шайбу, выброшенную по борту Здено Харой, а Евгений со спины наблюдал, как Брок Нельсон приносит своей команде победу. Ужасный вечер для русской диаспоры «Кэпиталз».

Официальный сайт НХЛ

Ну, а главной звездой встречи стал российский вратарь хозяев. Варламов совершил 29 спасений, оформил 4-й шатаут в сезоне и помог своей команде догнать столичный клуб в турнирной таблице Восточного дивизиона — у обеих команд по 39 игр и 54 очка. К слову «Кэпиталз» не проигрывали всухую с 27 февраля 2020-го (404 дня), так что Семен совершил почти невозможное!