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12:18 (мск), источник: ТАСС

Панарин и Варламов вошли в тройку звезд игрового дня НХЛ

ТАСС, 7 апреля. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Он отразил 29 бросков по своим воротам в домашней игре против «Вашингтона» (1:0) и сохранил ворота «сухими».

Третьей звездой стал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он записал на свой счет один гол и три результативные передачи в победном матче «Рейнджерс» с «Питтсбургом» (8:4). Всего на счету 29-летнего россиянина в текущем сезоне 40 очков (12 голов + 28 передач) после 27 игр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой дня признан форвард «Бостона» Патрис Бержерон, который оформил хет-трик в гостевом матче против «Филадельфии» (4:2).

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