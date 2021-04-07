Панарин и Варламов вошли в тройку звезд игрового дня НХЛ

Он отразил 29 бросков по своим воротам в домашней игре против «Вашингтона» (1:0) и сохранил ворота «сухими».

Третьей звездой стал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он записал на свой счет один гол и три результативные передачи в победном матче «Рейнджерс» с «Питтсбургом» (8:4). Всего на счету 29-летнего россиянина в текущем сезоне 40 очков (12 голов + 28 передач) после 27 игр.