Панарин и Варламов вошли в тройку звезд игрового дня НХЛ
ТАСС, 7 апреля. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 7 апреля. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Он отразил 29 бросков по своим воротам в домашней игре против «Вашингтона» (1:0) и сохранил ворота «сухими».
Третьей звездой стал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он записал на свой счет один гол и три результативные передачи в победном матче «Рейнджерс» с «Питтсбургом» (8:4). Всего на счету 29-летнего россиянина в текущем сезоне 40 очков (12 голов + 28 передач) после 27 игр.
Первой звездой дня признан форвард «Бостона» Патрис Бержерон, который оформил