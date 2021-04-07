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7 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Малкин возобновил тренировки на льду

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин впервые вышел на лед после того, как 16 марта получил травму нижней части тела в матче с «Бостон Брюинз», информирует русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан заявил, что сроки возвращения форварда в состав неизвестны. Игрок был помещен в долгосрочный список травмированных, и самое раннее, когда он может быть из него, это выведен 11 апреля.

В последних восьми играх до травмы Малкин набрал 12 (4+8) очков. Всего в 29 матчах чемпионата на его счету 24 (8+16) балла.

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