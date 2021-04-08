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00:02 (мск), источник: ТАСС

Максим Марушев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Вегас»

ТАСС, 7 апреля. Российский форвард Максим Марушев подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

Марушев провел семь матчей за казанский «Ак Барс» в минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых отдал одну результативную передачу. В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) сезона-2020/21 в его активе 41 матч и 21 очко (8 шайб + 13 передач).

Россиянину 22 года, он был выбран «Вегасом» на драфте 2020 года под общим 215-м номером.

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