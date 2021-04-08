Максим Марушев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Вегас»
ТАСС, 7 апреля. Российский форвард Максим Марушев подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает
ТАСС, 7 апреля. Российский форвард Максим Марушев подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает
Марушев провел семь матчей за казанский «Ак Барс» в минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых отдал одну результативную передачу. В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) сезона-2020/21 в его активе 41 матч и 21 очко (8 шайб + 13 передач).
Россиянину 22 года, он был выбран «Вегасом» на драфте 2020 года под общим 215-м номером.