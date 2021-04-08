«Торонто» обыграл «Монреаль». Барабанов набрал первое очко в НХЛ

Нападающий «Торонто» Илья Михеев отдал голевую передачу, всего на счету россиянина 12 очков (пять голов + семь передач) в 40 матчах. Его одноклубник Александр Барабанов также отметился результативным пасом, набрав первое очко в 12-й игре дебютного сезона в НХЛ. Защитник «Монреаля» Александр Романов не сумел отличиться.