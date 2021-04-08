«Торонто» обыграл «Монреаль». Барабанов набрал первое очко в НХЛ
ТАСС, 8 апреля. «Торонто» обыграл «Монреаль» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 апреля. «Торонто» обыграл «Монреаль» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (1-я минута), Ти Джей Броди (23), Зак Хайман (51). У проигравших шайбы забросил Кори Перри (3, 58).
Нападающий «Торонто» Илья Михеев отдал голевую передачу, всего на счету россиянина 12 очков (пять голов + семь передач) в 40 матчах. Его одноклубник Александр Барабанов также отметился результативным пасом, набрав первое очко в 12-й игре дебютного сезона в НХЛ. Защитник «Монреаля» Александр Романов не сумел отличиться.
«Торонто» набрал 57 очков в 40 матчах и занимает первое место в таблице Северного дивизиона. «Монреаль» с 43 очками после 36 игр находится на четвертой позиции.
Следующий матч «Торонто» проведет 11 апреля дома против «Оттавы». «Монреаль» 9 апреля примет «Виннипег».
В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде обыграл «Оттаву» (4:2), защитник хозяев Артем Зуб отметился голевой передачей.