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09:26 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» обыграл «Монреаль». Барабанов набрал первое очко в НХЛ

ТАСС, 8 апреля. «Торонто» обыграл «Монреаль» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (1-я минута), Ти Джей Броди (23), Зак Хайман (51). У проигравших шайбы забросил Кори Перри (3, 58).

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Нападающий «Торонто» Илья Михеев отдал голевую передачу, всего на счету россиянина 12 очков (пять голов + семь передач) в 40 матчах. Его одноклубник Александр Барабанов также отметился результативным пасом, набрав первое очко в 12-й игре дебютного сезона в НХЛ. Защитник «Монреаля» Александр Романов не сумел отличиться.

«Торонто» набрал 57 очков в 40 матчах и занимает первое место в таблице Северного дивизиона. «Монреаль» с 43 очками после 36 игр находится на четвертой позиции.

Следующий матч «Торонто» проведет 11 апреля дома против «Оттавы». «Монреаль» 9 апреля примет «Виннипег».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде обыграл «Оттаву» (4:2), защитник хозяев Артем Зуб отметился голевой передачей.

Торонто Мэйпл Ливз
3:2
1:1, 0:0, 2:1
Монреаль Канадиенс
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