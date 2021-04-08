Гол Тарасенко и передача Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас» в матче НХЛ
ТАСС, 8 апреля. «Сент-Луис» обыграл «Вегас» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 апреля. «Сент-Луис» обыграл «Вегас» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Владимир Тарасенко (1-я минута), Самуэль Блэз (8), Джейк Уолман (54). У проигравших отличился Николас Руа (56).
Тарасенко забросил третью шайбу в текущем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина девять очков (три гола + шесть передач) в 15 матчах. В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече — третью за 2,5 года,
«Сент-Луис» занимает пятую позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 40 очков в 39 матчах. «Вегас» находится на втором месте с 52 очками за 37 игр. В следующем матче «Сент-Луис» 10 апреля сыграет дома против «Миннесоты», а «Вегас» в тот же день примет «Аризону».