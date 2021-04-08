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09:44 (мск), источник: ТАСС

Гол Тарасенко и передача Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

ТАСС, 8 апреля. «Сент-Луис» обыграл «Вегас» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Владимир Тарасенко (1-я минута), Самуэль Блэз (8), Джейк Уолман (54). У проигравших отличился Николас Руа (56).

Тарасенко забросил третью шайбу в текущем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина девять очков (три гола + шесть передач) в 15 матчах. В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече — третью за 2,5 года, из-за чего провел первый матч нынешнего сезона только 7 марта. Его одноклубник Иван Барбашев отметился голевой передачей, набрав семь очков (2+5) в 21 игре.

«Сент-Луис» занимает пятую позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 40 очков в 39 матчах. «Вегас» находится на втором месте с 52 очками за 37 игр. В следующем матче «Сент-Луис» 10 апреля сыграет дома против «Миннесоты», а «Вегас» в тот же день примет «Аризону».

Сент-Луис Блюз
3:1
2:0, 0:0, 1:1
Вегас Голден Найтс
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